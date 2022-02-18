本土Omicron病例再增1重症！羅一鈞：和首例同為高齡者
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，每週五在疫情記者會上都會提供Omicron病例分析，整理出這一週最新的病例狀況。而羅一鈞今（18）日表示，本週又出現一位Omicron中重度以上個案，為第二例，和首例一樣是高齡長者。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 15:10:42
羅一鈞表示，本週新增的Omicron中重度以上個案，其實就是2月15號公布的死亡個案案18138，該案的症狀為中度肺炎，是80多歲的本國籍女性，有糖尿病、慢性腎衰竭等病史，曾接種過2劑AZ疫苗。
案18138於1月19日確診，期間曾使用瑞德西韋、類固醇等藥物，本來預計於2月4日出院，但卻在當日發生吸入性肺炎併敗血症、冠心症、糖尿病腎病變並尿毒症等症狀，急救無效後死亡。
另外本土Omicron累計至今，有39.6％無症狀，而在有症狀的患者中，喉嚨症狀和咳嗽仍為最常見，分別佔比51％與49％。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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