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本土Omicron病例再增1重症！羅一鈞：和首例同為高齡者　

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明國內本土Omicron病例分析。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明國內本土Omicron病例分析。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 15:10:42

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，每週五在疫情記者會上都會提供Omicron病例分析，整理出這一週最新的病例狀況。而羅一鈞今（18）日表示，本週又出現一位Omicron中重度以上個案，為第二例，和首例一樣是高齡長者。

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羅一鈞表示，本週新增的Omicron中重度以上個案，其實就是2月15號公布的死亡個案案18138，該案的症狀為中度肺炎，是80多歲的本國籍女性，有糖尿病、慢性腎衰竭等病史，曾接種過2劑AZ疫苗。

案18138於1月19日確診，期間曾使用瑞德西韋、類固醇等藥物，本來預計於2月4日出院，但卻在當日發生吸入性肺炎併敗血症、冠心症、糖尿病腎病變並尿毒症等症狀，急救無效後死亡。

另外本土Omicron累計至今，有39.6％無症狀，而在有症狀的患者中，喉嚨症狀和咳嗽仍為最常見，分別佔比51％與49％。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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