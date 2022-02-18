朱立倫領導統御有問題？侯友宜：同心齊力打贏這場選戰
新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及嘉義市長黃敏惠等人，紛紛婉拒擔任國民黨「中央選舉提名委員會」委員，也讓外界質疑國民黨主席朱立倫的領導統御出了問題；對此，侯友宜今（18）日表示，非常謝謝黨主席的好意，大家一起努力，為黨提名的候選人加油打拚。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-18 15:03:06
侯友宜婉拒擔任「中央選舉提名委員會」的委員，引發政壇的軒然大波，外界也關切過程中是否有個別的深談？甚至黃敏惠也選擇退出，主席朱立倫的領導統御是否出了問題？侯友宜指出，非常謝謝黨主席的好意，選舉快到了，黨有黨的制度，大家同心齊力的努力打贏這場選戰，「我們大家一起加油。」
新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷及新北市長室前秘書吳訓孝請辭參選，被外界解讀為「侯家軍」正式的成形，但侯友宜強調從來都沒有所謂的「侯家軍」，任何人都不可以「報」侯家軍；不過，呂家愷今日也在「樹林區景觀萬坪公園特色遊戲場」的啟用典禮現場，是否鼓勵他拉近跟選民的距離。
侯友宜認為，年輕朋友願意為自己的故鄉奉獻，這是值得鼓勵跟肯定的，今日來會勘萬坪公園，跟這個選區有關係的民意代表齊聚一堂，檢視公園的遊戲器具能不能做得更好，其實這都是好事；因此，不管任何人、包括家愷，願意來關心公共議題的大小事，市民朋友也可以來，大家一起關心這塊土地的發展。