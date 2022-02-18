假消息氾濫！90%民眾都收過　逾半數自認不上當

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根據調查，有75%的台灣民眾透露，在最近一年內曾收到假消息，其中網路調查樣本高達90%，遠高於家戶電話調查樣本的6%，顯見假消息透過社群網路散播更甚。
有超過9成的台灣民眾認為假訊息猖獗、嚴重影響社會，不過調查顯示，有58%民眾普遍表示，自己不會受到假訊息影響，卻有94％的人認為，他人容易受假訊息影響。對此，台大新聞所教授謝吉隆解釋，此調查結果印證傳播學的「第三人效應」，意即民眾覺得自己不會受騙，卻覺得別人會上假訊息的當。
針對個人如何辨識假訊息，調查結果指出，民眾選擇的方式依序為「跟親友討論」（65.9%）、「聽取專業人士判斷」（64.6%）、「查閱相關書籍和資料」（54.4%）、「使用事實查核機制」（54.1%）。至於遇到假訊息時會如何處理，76.4%民眾會「提醒親友該則新聞為假訊息」，「分享澄清該則新聞的貼文」的比例有39.7％，「在留言區舉發該則新聞為假訊息」、「連絡發佈假訊息的人，請他們刪除該新聞」者則是少數，分別為23.8％、17.6％。
值得注意的是，調查結果顯示，過半的台灣民眾認識民間闢謠或事實查核機構，包括台灣事實查核中心、MyGoPen、蘭姆酒吐司、CoFacts 真的假的、趨勢科技防詐達人、LINE 訊息查證、 美玉姨等。不過，使用查核資源者卻未過半，有超過一半民眾，57.2％從未使用過事實查核資源，也顯示推廣使用有進一步努力空間。
本次假訊息大調查系採取電話訪問以及網路問卷調查方式進行，共取得有效樣本2416份。其中電話訪問執行期間為2022年1月10日至16日，取得1200份有效樣本，網路調查執行期間為2022年1月10日至13日，取得1216份有效樣本。