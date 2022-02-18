假消息氾濫！90%民眾都收過　逾半數自認不上當

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值得注意的是，調查結果顯示，過半的台灣民眾認識民間闢謠或事實查核機構，包括台灣事實查核中心、MyGoPen、蘭姆酒吐司、CoFacts 真的假的、趨勢科技防詐達人、LINE 訊息查證、 美玉姨等。不過，使用查核資源者卻未過半，有超過一半民眾，57.2％從未使用過事實查核資源，也顯示推廣使用有進一步努力空間。



