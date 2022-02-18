印尼入境再放寬　已施打追加劑國際旅客僅需隔離3天

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進一步來看，若要前往印尼，所有印尼籍與外國旅客入境均須出示出發前14天疫苗接種證明，入境後須出示起飛前48小時內的PCR檢測陰性證明，且到達印尼機場時還要再進行一次PCR檢測。此外，不分國籍旅客抵達印尼都必須要入住印尼政府指定的防疫旅館進行隔離。
根據印尼政府規定，已接種第3劑加強劑的旅客，隔離時間為3天2夜，並要在隔離的第3天進行第2次PCR檢測；接種2劑疫苗的旅客仍維持5天4夜的隔離，並於第4天進行第2次PCR檢測；僅接種1劑或不適合接種疫苗的旅客則須隔離7天，並於第6天進行第2次PCR檢測。
印尼政府表示，完成隔離檢疫且2次PCR為陰性的旅客才能進入印尼社區，但仍建議旅客進行14天的居家隔離，保障自身安全。
針對篩檢費用或確診後的醫療費用，印尼政府表示，在防疫旅館及檢疫方面，印尼移工、學生及印尼政府官員皆由印尼政府負擔，其他印尼籍人士或外國旅客都是自費；另外，PCR為陽性者，須入院治療，印尼籍人士由印尼政府負擔費用，外國旅客則需自費。
若旅客是持觀光簽證入境，除了遵守上述48小時內PCR採陰、完整疫苗接種證明之外，還要檢附醫療保額至少2.5萬美元之保險證明、防疫旅館訂房證明；不過，印尼政府尚未公佈峇里島及廖內群島防疫旅館清單，遊客若前往得自行洽詢。
若我國旅客要取得更詳細資訊，可上駐印尼台北經濟貿易代表處網站查詢（https://www.roc-taiwan.org/id/post/4792.html）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。