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高雄今+2　陳其邁：勿將染疫與接觸者標籤化

▲針對確診者遭標籤化，陳其邁認為，染疫不是任何人的錯誤，不希望染疫與接觸者標籤化。(圖／高市府提供)
▲針對確診者遭標籤化，陳其邁認為，染疫不是任何人的錯誤，不希望染疫與接觸者標籤化。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-18 16:49:57

高雄市今（18）日新增2確診個案，市長陳其邁在市府防疫會議會後記者會中表示，兩例皆為新北市19665衍生的個案，於2月13日台北聚餐、唱KTV，當天高雄有5位參加者其中有三例確診二例陰性，陳其邁也針對確診者遭標籤化強調，染疫不是任何人的錯誤，不希望染疫與接觸者遭標籤化。

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▲案19665與岸19816個案關聯圖。(圖／高市府提供)
▲案19665與19816個案關聯圖。(圖／高市府提供)
今天有兩例都是新北案19665衍伸的群聚感染，發生於台北聚餐、KTV的情況，高雄有5人參與中，就有3人確診，指標個案是19816，統計九人無症狀，ct值20幾到30幾都有。

陳其邁也提醒大家，口罩拿下，無社交距離，仍有風險，部分無症狀發病時不知已確診，易造成社區感染，因此，他希望大家了解，染疫不是任何人的錯誤，不要標籤化染疫與接觸者。

▲案19931、案19952及19953(台北市案19816接觸者)。。(圖／高市府提供)
▲案19931、案19952及19953(台北市案19816接觸者)。。(圖／高市府提供)
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也公布高雄市今天新增2例確診，都與房屋代銷公司確診員工（案19816）相關。其中案19816曾在13日參加「佛道雙修協會」春節聚餐，與80多人用餐，又和25人到KTV唱歌，其中高雄市有5人遭到匡列，昨1列確診後，今再添2人確診，累計相關傳染鏈已達3人染疫，市府稍早也公布兩名確診者的足跡。

▲案19952職場平面圖。(圖／高市府提供)
▲案19952職場平面圖。(圖／高市府提供)
潘炤穎表示，今天確診個案19952、案19953，CT值分別為21和22。在13日都和昨日確診個案（案19931）搭高鐵往返台北和高雄，列車班次分別為0814以及0657，另外也還有軍茶楠梓惠民店、牛肉英麵館惠民店、錢家便利商店高雄藍天店、藍昌鮮魚湯、小北百貨等。其中案19952為高雄某科技大廠員工，目前全廠共匡列392人，其中紅區的22人採檢皆為陰性，其餘仍在採檢中。

陳其邁指出，沒人喜歡被居家隔離，讓居家隔離民眾減輕負擔是應該要做的，尤其未來社區化流感化，要先做好未來不同劇本的想定，在國外經驗看起來，似乎不管再輕症流感化，趨勢很難避免，針對未來防疫措施設備和病人分流要有所準備，專家會議持續討論，請民眾放心。

陳其邁也認為，COVID19感染短期內在全球引起的大流行，在未來至少短期1年內很難消失，如何取得平衡，是市府要努力的重點，也希望在民眾疫苗第三劑要打滿，市府也將針對高風險作業職場，要求要打滿第三劑，提高保護力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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