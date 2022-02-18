高雄今+2　參加北部聚餐唱歌團染疫

高雄今日新增2例確診案例，都是新北19665新北設計師衍伸出的宗教團體聚餐唱歌團確診，分別為案19952、19953，高雄市長陳其邁說，經過疫調顯示，從高雄北上參加聚會的有5位，包含昨天確診的案19931，目前已有3位確診。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-18 15:31:02｜2022-02-18 15:33:29
高雄市政府也公布案19952、19953的高雄市公共場所足跡，19952在2月13日曾經搭乘捷運往返楠梓加工出口站及左營站，再轉乘高鐵北上參與活動聚會，並在當天返回高雄；2月14日晚間則曾前往楠梓區的軍茶惠民楠梓店、牛肉英麵館惠民店；2月14、15日曾到全家便利商店高雄藍天店；2月15日曾到楠梓區藍昌鮮魚湯；2月16日則曾到楠梓區德民黃昏市場、小北百貨高雄德民店、德民藥局、回憶小時候古早味紅茶冰、大樹連鎖藥局楠梓藍田店、家樂福楠梓店。
至於案19953則在2月12日搭乘高鐵北上參加聚會，隔天才返回高雄；2月15日則曾到三民區的吳老三老麵養生饅頭，以及前鎮區的財仔黑砂糖刨冰。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，經過調查，高雄的案19952、19953，CT值分別為27、22，加上昨日確診的案19931，都是和案19816一起參與聚餐及唱歌活動群聚造成的感染，目前查出高雄有5人參加聚會，已有3人染疫。
其中案19952為科技大廠國巨楠梓廠的員工，經連夜匡列，陳其邁表示，案19952在兩天前就沒有進公司，Omicron有症狀前三天才有感染力，研判公司風險不高，但仍將公司分成紅區22人、黃區100人和一般管制區270人，共匡列392位，目前已採檢180人，紅區22人採檢都是陰性，後續還是會以高標準防疫進行管制。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。