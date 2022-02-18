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陳時中承諾參選就辭官　北市綠委樂觀：全力準備後援會

▲陳時中是否參選台北市長受到各界高度關注。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中是否參選台北市長受到各界高度關注。（圖／指揮中心提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-18 15:49:41

疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日表示，如果能夠投入縣市長選戰的話，就一定會辭官，這沒有什麼好疑義的。力挺陳時中參選台北市長的民進黨立委何志偉對此回應，疫情後經濟、地方治理上，希望能夠把台灣再推進一步，今天陳時中做出正面回應，地方只有四個字，就是「樂觀其成」，自己也會全力準備基層還有後援會相關事務。

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陳時中今在指揮中心記者會對於參選議題表示，相關東西複雜，如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有好疑義的，被認為是間接表態不排斥投入選舉。挺陳時中參選台北市長、來自台北市的何志偉說，台灣疫情千錘百鍊，1000多天來有內憂也有外患，大家同島一命一起走過來，相關制度跟團隊專業都經得起考驗。

何志偉說，如果陳時中請辭後，指揮官的人選不用去著墨，因為歷經苦難，大家專業度跟韌性全方位提升，更何況防疫靠的不是一個人，而是一個團隊，一整個台灣人民大家防疫的努力。

何志偉表示，全球對疫情已經開始準備來到下一階段，希望疫情後經濟、地方治理上，能夠把台灣再推進一步，今天陳時中做出正面回應，地方只有四個字，就是「樂觀其成」，自己也會全力準備基層還有後援會相關事務。

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