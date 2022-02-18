快訊／宗教協會聚會累計19染疫！足跡包括SOGO錢櫃店
北市宇宙觀佛道雙修協會聚餐染疫持續擴大，今（18）日又新增4人確診，累計19人確診。北市衛生局今日也公布確診案19928、19929、19930與外縣市案19928、19929與19930的足跡，包括松江路滿穗台菜與錢櫃KTV SOGO店。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-18 16:16:30｜2022-02-18 16:52:53
台北市今日下午舉行防疫因應記者會，市長柯文哲表示，今日北市新增5名本土確診者，但這5人都是在匡列中陰轉陽，重點不是匡列中幾例感染，但就怕有不明傳染鏈。
副市長黃珊珊表示，這個宗教團體聚會11日去松山慈祐宮、13日到滿穗台菜與錢櫃SOGO店，群聚感染明確是穗台菜與錢櫃SOGO店。至於唱歌時有沒有戴口罩不知道，但是58人在聚餐時一定沒有戴口罩；宗教團體接觸者447人列為居家隔離，包括餐廳服務生、KTV包廂20人，目前212人採檢陰性。
黃珊珊表示，有任何疑慮可以到市府開設的篩檢站去篩檢。
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