國民黨派誰選南市長？大數據：謝龍介聲量碾壓陳以信

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於陳以信在2020年當選不分區立委後，持續透過外交國防等政治議題創造話題，在2020上半年起聲量就超越高思博，至今每半年能穩定創造3萬則聲量以上，總量則約佔總體2成。
進一步比較謝龍介、陳以信、高思博3人官方粉絲專頁數據，謝龍介擁有33.5萬粉絲追隨，遠超黃偉哲24萬人，在社群媒體上已是「市長級別」。雖然他的發文次數不多，在最近半年的調查區間內僅48篇文，然而整體貼文的粉絲互動次數達44.7萬次，仍高於第二名的陳以信和第三名的高思博。
而陳以信因為身在各種政治議題攻防中心的立法院，調查期間發出超過5百篇文章，是3人之最，累積起來的互動數為39萬次，也有一定實力；至於高思博方面，縱使2018年選後時常透過社群平台針砭時事，每週固定直播與支持者互動，花了很多力氣發出258篇文章，累積貼文互動次數卻只有10萬次，平均一則貼文互動僅300多次，和謝龍介平均一則貼文9300次相差甚遠，人氣一直沒有起色。
此外，比較謝龍介、陳以信、高思博3人在PTT、巴哈姆特、Dcard、Mobile01等約60個匿名論壇的「被討論」情形，發現謝龍介穩坐人氣王角色，近半年以來有298篇討論他的文章，總共創造1.2萬次網友留言；陳以信相關文章共272篇緊追在後，且因為是現任立委，被討論的內容通常是影響層面較廣的全國性議題，因此網友回文比謝積極，約1.6萬次；高思博獲得關注度極低，引發網友的口碑回文量分別少了謝68％、陳75％，只有53篇文章、4000餘次留言。
TPOC台灣議題研究中心認為，台南的選民結構被視為「綠大於藍」，但由於有眷村票和新興市鎮等因素，也並非鐵板一塊。