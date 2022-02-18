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國民黨派誰選南市長？大數據：謝龍介聲量碾壓陳以信

▲台南市議員謝龍介表態爭取國民黨提名參選台南市長，另黨內還有不分區立委陳以信表態參選。（圖／資料照片）
▲台南市議員謝龍介表態爭取國民黨提名參選台南市長，另黨內還有不分區立委陳以信表態參選。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-02-18 16:01:36

擁有全國高知名度的台南市議員謝龍介、國民黨不分區立委陳以信相繼表態爭取黨內提名參選台南市長，曾代表藍營參戰的前立委高思博也被視為問鼎台南市長的熱門人選之一。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析謝龍介、陳以信、高思博3人自2019年以來的網路聲量趨勢，結果發現，謝龍介的網路聲量大幅領先，累積超過50.7萬聲量，光是一人就佔了7成4的網路曝光度。

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高思博在2018年底敗給民進黨籍的台南市長黃偉哲後，持續留在當地蹲點耕耘，對於台灣重大議題也多有表態，但聲量並沒有起色，2019年以來總計3.7萬的聲量還不到謝龍介聲量的1成，知名度和能見度持續低落。

至於陳以信在2020年當選不分區立委後，持續透過外交國防等政治議題創造話題，在2020上半年起聲量就超越高思博，至今每半年能穩定創造3萬則聲量以上，總量則約佔總體2成。

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▲TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析謝龍介、陳以信、高思博3人自2019年以來的網路聲量趨勢，結果發現，謝龍介的網路聲量大幅領先。
進一步比較謝龍介、陳以信、高思博3人官方粉絲專頁數據，謝龍介擁有33.5萬粉絲追隨，遠超黃偉哲24萬人，在社群媒體上已是「市長級別」。雖然他的發文次數不多，在最近半年的調查區間內僅48篇文，然而整體貼文的粉絲互動次數達44.7萬次，仍高於第二名的陳以信和第三名的高思博。

而陳以信因為身在各種政治議題攻防中心的立法院，調查期間發出超過5百篇文章，是3人之最，累積起來的互動數為39萬次，也有一定實力；至於高思博方面，縱使2018年選後時常透過社群平台針砭時事，每週固定直播與支持者互動，花了很多力氣發出258篇文章，累積貼文互動次數卻只有10萬次，平均一則貼文互動僅300多次，和謝龍介平均一則貼文9300次相差甚遠，人氣一直沒有起色。

此外，比較謝龍介、陳以信、高思博3人在PTT、巴哈姆特、Dcard、Mobile01等約60個匿名論壇的「被討論」情形，發現謝龍介穩坐人氣王角色，近半年以來有298篇討論他的文章，總共創造1.2萬次網友留言；陳以信相關文章共272篇緊追在後，且因為是現任立委，被討論的內容通常是影響層面較廣的全國性議題，因此網友回文比謝積極，約1.6萬次；高思博獲得關注度極低，引發網友的口碑回文量分別少了謝68％、陳75％，只有53篇文章、4000餘次留言。

TPOC台灣議題研究中心認為，台南的選民結構被視為「綠大於藍」，但由於有眷村票和新興市鎮等因素，也並非鐵板一塊。

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