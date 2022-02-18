HBL／游沁樺熄火！金甌末節回神贏下關鍵戰　南山遭淘汰

我是廣告 請繼續往下閱讀
游沁樺這一場遭到對方重兵看防，前10投全部落空，前兩節總共只拿到1分，兩隊上半場進攻狀態皆不理想，都只拿到22分；進入到第三節前5分鐘，兩隊依然沒有製造出太有效的進攻機會，只靠著零星的機會球得分，之後游沁樺終於在籃下打進本場第一球，金甌靠郭又瑄的三分，在該節終了前逆轉比數，以37:35 領先。
末節決戰，兩隊都拚盡全力，游沁樺終於和好搭檔邱詠鈴連線成功，接連打進2球，讓球隊士氣大振；金甌領先來到7分；暫停過後，南山靠林紜葶的「三分打」止血，但接著游沁樺和邱詠鈴一人一顆三分，讓金甌穩住局勢，最終確保勝果。
金甌郭又瑄這一場投進3顆三分球，得到13分，邱詠鈴14分5籃板3助攻5抄截，游沁樺8分7籃板4抄截；南山方面以高一前鋒林紜葶的24分13籃板最為亮眼。
賽後金甌主帥楊政盛表示，今天的策略就是要守死對方的射手劉芳瑜，「我並沒有特別要誰去盯她，但有告訴球員，不管是誰對到都絕對不可以退，就壓上去就對了。」劉芳瑜這一場三分12投1中，只得3分，明顯受到壓制。「不過沒想到對方跳出一個林紜葶，還好末節調整防守策略，才收到效果。」
而邱詠鈴則透露，前一天練習時自己腳有扭到，加上知道這一場比賽至關重要，因此前兩節自己打得有點綁手綁腳的，「之後身體熱開了，教練也要我們重新以游沁樺為進攻點去吸引包夾，為外線製造機會，所以才能在末節打開。」
另外，這一場在隊友低迷時屢屢跳出來得分的郭又瑄，可說是此役金甌能取勝的關鍵人物。賽後她也害羞的表示：「隊友都告訴我要積極去投，投不進也沒關係。」