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房市／完美三房格局怎麼挑？前陽台、玄關引熱議

▲有網友討論完美三房格局，房仲表示，進屋的視覺寬闊感特別重要。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友討論完美三房格局，房仲表示，進屋的視覺寬闊感特別重要。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-20 08:00:00

PTT home sale版網友發問「心目中的完美三房格局」，其中討論度最高屬玄關與前陽台，有人覺得必要，有人則認為佔空間，正反意見兩極；在地房仲歸納了他的帶看經驗，購屋族看屋普遍共識是擁有視覺空間感舒服、陽台配置佳、三房的空間大小佳3優勢，玄關與前陽台則因人而異。

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根據PTT網友討論，完美格局中一定要有玄關，隔出落塵區也不會開門就看穿整個空間，但也有網友認為多做玄關在小坪數的室內，浪費空間，而前陽台也是討論熱絡，持正面意見認為若是大門從前陽台進出，不僅可作為玄關落塵區，還能養植栽，但反面意見則是認為若是在前陽台曬衣，若是有客人進出，會看到私密衣物，並不美觀。

信義房屋三和捷運店專案經理張正旺表示，以實務上帶看經驗觀察，只要擁有以下3項條件的房屋格局買方接受度高，只要價格合理經常要抽號碼牌或是秒殺，但要找到完全符合完美格局的房屋並不容易。

張正旺表示，第1個優勢為視覺的空間感受度要舒服。三面甚至是兩面採光的房子可遇不可求，然而就算是光線不佳的房子，有些屋主會利用室內的色系或是燈光來營造出空間感，也會利用收納技巧來釋放許多空間，兩米八以上的天花板高度會讓人空間感受度更好，最後屋內要整齊擺設切忌雜亂無章，進屋後的氣味舒服也有加分效果

第2個優勢為陽台的配置。室內沒有陽台或是從房間進陽台的房子買方意願都不高。至少要有一個陽台，有足夠的曬衣空間跟置放洗衣機的位置。而從廚房進陽台或是從客廳進陽台是大多購屋族可接受的位置。

最後則是三個房間的大小配置。主臥一定要能放下雙人床、衣櫃及梳妝台，次臥至少也要有雙人床及簡易衣櫃，第三間則可當客房或書房，最好三房都能開窗。
    
張正旺另外補充，現代房屋的格局規劃，為了讓室內空間變大而做開放式廚房，少下廚的購屋族群比較能接受，因此開放式或封閉性的廚房配置則因人而異，而前陽台與玄關也是因人而異，才會有網路討論熱絡的現象。

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