女神「接棒」換父母改4次姓氏 跟繼父展開同居生活！
日本知名作家瀨尾麻衣子的原創小說《接棒家族》，描寫女主角優子輾轉在沒有血緣關係的父母間，一共更改過4次姓氏，最後和擅長料理的繼父森宮一起生活，超越血緣的親子情感，感人故事深受好評，進而改編成電影版，找來永野芽郁飾演女主角優子、田中圭飾演優子「現在」的繼父森宮、石原聰美飾演換過許多伴侶的母親梨花。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-19 07:30:00
有趣的是，石原聰美出道近20年，在《接棒家族》中是首次飾演母親，或許因此為她帶來「好孕氣」，她也在今年1月宣布將正式升格當媽，在片中搶先體驗該怎麼當母親，她對於與童星稻垣來泉互動，表示：「光是回想起來就覺得來泉是個可愛、率真又感性的孩子，家教也非常好，能感覺出她是在一個很棒的家庭中長大！」
活躍於日本戲劇圈第一線的永野芽郁與石原聰美、田中圭，在《接棒家族》中竟都是首次合作，永野芽郁大方分享第一次與石原聰美相見的心情：「大約在初次見面的一週前就知道能夠見面，我從那天起就有點坐立難安。當天我同時抱著終於能與一直看她演戲的石原小姐，以及終於能和媽媽見面的心情前往拍攝現場，非常地感動。」
片中，永野芽郁與田中圭扮演沒有血緣卻共同生活的父女，永野芽郁回憶首次合作的感想：「田中先生與他人間毫無隔閡又很爽朗，是很重要的存在。在拍攝時也是，既溫柔又可靠。」田中圭也提到：「森宮和優子是很少見的親子關係，要建立這個關係還挺困難的。」《接棒家族》3月11日在台上映。