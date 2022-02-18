高雄海邦橋3月底完工 縫合鳳山五甲與前鎮草衙地區交界
高雄市副市長林欽榮今(18)日前往串聯鳳山五甲與前鎮草衙兩地區的「海邦橋」工程，林欽榮表示，目前海邦橋進度已達91%、預計3月下旬可完工；海邦橋完工後，可接替將於4月改建的媽祖港橋，且完工後不僅能美化市容並縫合鳳山區五甲、前鎮區草衙地區交界，串連前鎮區中山四路、鎮海路與凱福街，完善整體區域車行交通路網。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-18 16:54:03
鳳山五甲與前鎮草衙兩地區被前鎮運河所阻隔、經濟發展受限，市府為因應地方民意並考量地方發展需求，規劃在交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，以解決兩岸居民交通需求並正式命名為「海邦橋」。
工務局長楊欽富表示，五甲與草衙地區被前鎮河所分隔，兩側民眾欲往返通行對岸，僅有媽祖港橋做為區域相連通道，尤以鎮海路沿線居民若要穿越前鎮河至五甲公園運動、通學通勤時，需往南至媽祖港橋繞行，也增加媽祖港橋交通壅塞，影響該地區交通順暢。
楊欽富也認為，75期重劃區人口日益增加，因應衍生人行及車行空間，因此興建跨越前鎮河的人行、車行橋可完善前鎮河兩岸交通路網，紓解鄰近交通要道壅塞情形。
「海邦橋」為橋面寬16.5公尺、長54.5公尺的鋼拱造型橋梁，採雙向一快一混車道，兩側設置2公尺寬人行道無障礙空間，串連前鎮河兩岸五甲與草衙兩區域，工程經費約1億3,466萬元，預定今年3月23日完工。