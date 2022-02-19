面試問「期望薪資多少？」這樣回悲劇了　內行教一招加薪

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當問到「你期望的薪資是多少？」很多人會直接開價：「我希望是4萬到4.5萬元」。Kellyn搖頭否決，「不做主動提出薪水的那個人，說低了，很容易就虧了，說高了，又可能會錯過這份工作。」至於第二種常見答案「依照公司規定就好」，說了等於沒說。
這類問題怎麼回答比較好，Kellyn舉例示範：「相信公司有規劃好的薪資結構，所以我也想請教，關於這個職位的薪資規劃。」將問題拋回給面試官，從公司體系的角度去探討，而非完全從個人能獲得薪資角度來看。若HR肯回覆這個職位的薪資規劃，就能接著答，「根據我之前的工作經驗，和前一份工作的薪資基礎，希望這份工作能有15%漲幅，也就是達到4.5萬元。」
但如果HR不願告知公司的薪資規劃，Kellyn也提到，每間公司情況不一樣，若是這樣的話，就不妨說出自己的期望值=業內行情+自己過去的薪資+合理期待漲幅，自行衡量一個值得的薪水，並且做好準備，說明自己為什麼自己值得這個價格。
1111人力銀行公關總監陳尹柔指出，求職者應掌握「三不一要」原則：不要給出絕對數字、不要回答依公司規定、不要勉強自己答應；一定要事先做足功課了解行情。
陳尹柔建議求職者在面試前，一定要多方探詢該職務的業界合理薪資範圍，另外有些公司會在試用期過後再調升薪水，求職者可以主動詢問公司的給薪制度，包括全勤獎金、津貼、扣薪規定等。較理想的回覆是，強調自己的價值，給出「薪水區間行情」，也保留空間讓面試官衡量給薪狀況，會是比較安全下莊的回答。
至於轉職薪資多少才合理？104人力銀行公共事務部協理張雅惠根據數據結果推演，15%是中性的參考線，因為企業認同職人薪水僅被低估11%，業主願意加薪10%留才、願意加薪12%挖角，當企業加薪13%時、職人願意留下。不過104人力銀行人資長鍾文雄也提到，轉職不等於一定加薪，約25%求職者認同，轉職年薪可增可減，因為工作內容可能不同。