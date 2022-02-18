曾調侃鄭南榕道歉！博恩表演挑戰逃漏稅　獨特作風惹議

31歲的脫口秀演員博恩，擁有台大外文、心理學雙主修高學歷，是台灣少數可用英文講脫口秀的表演者，成立的薩泰爾娛樂公司也是國內喜劇表演頗負盛名的公司，不過近期他在Podcast自爆不喜歡鄰居管太多，諷刺對方住海邊，引起網路公審，鄰居跳出來反擊，他3月還要舉辦「有趣的演講」，挑戰不繳納5%娛樂稅，另類作風恐會再惹爭議。





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▲博恩嘲諷鄰居住海邊管很大，結果釣出本尊po照護嗆。（圖／翻攝博恩FB）

▲博恩回覆網友留言，指鄰居關心樓梯間堆放雜物，就像關心非洲違停一樣令他無法理解。（圖／翻攝博恩FB）

博恩脫口秀以犀利調侃作風出名，2019年他曾在open mic測試場即興說了一個笑話， 「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？」像這樣觸 及他人底線的「地獄梗」，迅速被罵到臭頭，事後他趕緊道歉，抱歉自己「不成熟的即興串場」，並致上最大的歉意。





隔年他主持網路節目《博恩夜夜秀》，訪問政治人物暴紅，成為每個選舉人物必上的熱門節目，卻被發現總統候選人蔡英文和韓國瑜，付費上節目的費用卻有天壤之別，蔡英文只給13萬、韓國瑜卻付了31.5萬，薩泰爾辯稱兩人參加不同季節目，費用因此有區別，仍被砲轟是「挺綠的」。





▲博恩（左圖）曾出面為龍龍（右圖）被霸凌事件淚崩道歉。（圖／STR Network YouTube、龍龍臉書）

而去年的「龍K之亂」，博恩因無法掌控旗下演員老K的表演尺度，在「炎上」表演節目提及龍龍前男友，導致後續雙方失控，龍龍泣訴被喜劇圈霸凌，老K不願道歉，最後博恩揮淚斬馬謖，與老K解約，龍龍則被雞排妹踢爆假哭，風波延燒一個多月才畫下句點。





如今博恩跟鄰居鬧翻，他仍辯解自己不是執法單位，對別人樓梯間堆積雜物不感興趣，「我沒有說個人主觀判定對錯，這些行為本來就不對，但對我來說就像是去檢舉非洲路邊違規停車一樣」。





▲博恩在臉書PO照，表明不會繳娛樂稅。（圖／翻攝博恩FB）

不過，他對脫口秀表演被課稅很有想法，這幾年疫情期間，喜劇表演場所被嚴格限制，機會銳減，還要被課徵5%娛樂稅，反觀演講則不需要課稅，博恩這次要挑戰法規權威，把3月脫口秀表演改名為「有趣的演講」，希望少繳5%娛樂稅，他還行公文給台北市政府局處，結果對方竟以維科百基內容回覆，並對他提的影片意見模稜兩可，最終仍要以3月表演內容判定，博恩這次大膽挑戰逃漏稅，被網友稱之為「邏輯鬼才」，是否能闖關成功，還是會被判定違法，結果引人矚目。



