今日廣場》孫榮富／防疫旅館費用不應由民眾自行負擔

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政府指揮、民眾配合防疫，讓台灣防疫績效有目共賭，但防疫旅館費用怎麼會由被匡列隔離的民眾負擔？何況，陳時中指揮官曾經在1月14日掛保證，聲稱匡列隔離「不用錢」，怎麼新北市政府還要收取防疫旅館的隔離費用呢？怎麼守法配合防疫的民眾還要被變相罰款呢？
事實上，當匡列隔離變成「自費隔離」，傷害最大族群便是廣大的青年受薪族群。以一天3000元計算，14天就要42,000元，根本已經超過青年受薪族的月薪了，更是將近基本工資的1.6倍額度，這是不少的負擔。尤其新北市多是外來打拼人口，不論外食或通勤的足跡都可能變成被匡列隔離的對象，卻要這些年輕的外來打拼族群獨自負擔防疫旅館的高額帳單，合理嗎？
例如：有屏東民眾負擔不起隔離費用2.7萬元，向屏東縣衛生局反映，卻竟得到「去借錢」的答案，這是人民的父母官嗎？甚至，曾有防疫旅館住14天要價6萬元的案例，高額的費用再加上隔離期間無法工作，甚至可能被隔離數次，恐怕直接把受薪家庭關到負債累累。
政府不能只想要收割防疫的成果，而卻甩鍋這些應該共同承擔的防疫成本，這是不厚道也不應該的！難道不怕，民眾為了不被隔離付房租，會有更多人隱瞞，產生更多的黑數嗎？
針對入住防疫旅館被匡列隔離的費用負擔，新北市政府應該積極與指揮中心協調，這樣才不會有民眾隱滿也才會配合實聯制，要不然就有可能會產生防疫破口。
做好防疫，政府與人民都有責任，不能讓入住防疫旅館費用由民眾獨自承擔，這是相當不應該的，指揮中心不僅是呼籲地方政府要防疫旅館免費，也應該釐清地方政府對防疫旅館的職責。這樣，中央、地方、民眾才能一起同心防疫！
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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