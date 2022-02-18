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提升行人穿越路口安全 楊文科視察新埔中正田新路口

▲為提升行人穿越路口安全，新竹縣長楊文科視察新埔中正田新路口。（圖／新竹縣政府提供）
▲為提升行人穿越路口安全，新竹縣長楊文科視察新埔中正田新路口。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-02-18 16:40:55

新竹縣政府表示，為持續關注行人安全，提升通行環境品質，除日前竹北兩工程計畫獲內政部「2020馬路好行計畫」優良獎項外，在串聯各鄉鎮的縣內幹道118線和122線部分，考量沿線高齡人口密集，特別向中央申請補助施作行人穿越路口安全改善工程，改善14處路口通行環境。新竹縣長楊文科今(18)日視察118線新埔中正路和田新路口，肯定改善效率，也聽取居民意見，承諾再加設鄰近岔路口號誌，進一步提升安全性。

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新竹縣長楊文科表示，新埔地區65歲以上長者車禍事故比例，1年來成長約兩成，在地方民代、鎮長等人建議下，縣府爭取補助改善中正路、田新路口，包括設置行人穿越按鈕、行人號誌加大、標線改善，讓長者很安全地過馬路，希望事故率盡可能下降。

新竹縣政府交通旅遊處指出，新竹縣縣道118和122線是轄內重要幹道，路線可抵達縣內多處景點，假日觀光車流量很大，同時經過竹東、新埔和關西等高齡人口較密集的地區，高齡者須經常穿越道路，易發生車輛和行人的交通事故，縣府為提升交通安全，爭取前瞻基礎建設2.0預算改善行人穿越路口的安全，透過路口設計、智慧號誌和新式標線等改善措施，建構行人安全通行的環境。

交旅處指出，這次「縣道122線17k+650~19k+450及118線15K+900~24K+550行人穿越路口安全改善工程」總工程經費609萬元，由中央補助499萬4,000元，縣府自籌109萬6,000元，去年07月19日開工，經歷100天施工，去年10月25日完工報竣、11月驗收完畢。

工程改善14處路口，包括路口幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等三部分。路口幾何改善共2處，分別在中興路二段122巷口(122線)和田新路一段與中正路口(118線)；行人穿越道標線改善則為11處(122線5處、118線6處)；號誌化路口新設觸動號誌和行人專用號誌也為11處(122線6處、118線5處)

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