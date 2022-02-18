提升行人穿越路口安全 楊文科視察新埔中正田新路口

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新竹縣政府交通旅遊處指出，新竹縣縣道118和122線是轄內重要幹道，路線可抵達縣內多處景點，假日觀光車流量很大，同時經過竹東、新埔和關西等高齡人口較密集的地區，高齡者須經常穿越道路，易發生車輛和行人的交通事故，縣府為提升交通安全，爭取前瞻基礎建設2.0預算改善行人穿越路口的安全，透過路口設計、智慧號誌和新式標線等改善措施，建構行人安全通行的環境。
交旅處指出，這次「縣道122線17k+650~19k+450及118線15K+900~24K+550行人穿越路口安全改善工程」總工程經費609萬元，由中央補助499萬4,000元，縣府自籌109萬6,000元，去年07月19日開工，經歷100天施工，去年10月25日完工報竣、11月驗收完畢。
工程改善14處路口，包括路口幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等三部分。路口幾何改善共2處，分別在中興路二段122巷口(122線)和田新路一段與中正路口(118線)；行人穿越道標線改善則為11處(122線5處、118線6處)；號誌化路口新設觸動號誌和行人專用號誌也為11處(122線6處、118線5處)