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與病毒共存應效法新加坡！學者籲把握上半年整備黃金期

▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，面對邊境解封趨勢，台灣應效法新加坡，並把握上半年的整備黃金期。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，面對邊境解封趨勢，台灣應效法新加坡，並把握上半年的整備黃金期。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-18 16:55:05｜2022-02-18 17:19:45

國內疫情尚得以控制，不過隨著各國開放邊境聲量與日俱增，讓身處於疫情正嚴峻的亞洲的台灣陷入兩難。指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，過去兩個月的國人居家檢疫費用「中央概括承受」。反觀為了維護醫療體系而停止匡列採檢的南韓，與因為耗費大量社會成本使醫療體系面臨崩潰邊緣的香港，中研院生醫所兼任研究員何美鄉今日接受《NOWnews今日新聞》訪問時分析，與病毒共存並非歌舞昇平，面對邊境解封趨勢，台灣應效法新加坡，並把握上半年的整備黃金期，才得以應付開放國境後的大量境外移入確診。

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南韓政府日前宣布，由於感染人數劇增，不會再進行大規模匡列、追蹤輕症者，以維持醫療量能，而面對Omicron所造成的大量確診者，香港的醫療使用率已超過9成，瀕臨崩潰。反觀台灣現況，各縣市政府持續投入匡列、疫調工作，耗費大量社會成本，指揮中心今日也宣布全額支應過去兩個月的居檢費用，並強調「中央概括承受」，到底在面對防疫與開放邊境，台灣應該如何拿捏政策？應該要比照南韓，放棄追蹤輕症？還是努力以「清零」為目標？

對此，何美鄉認為：「面對傳播迅速的Omicron，現在就應該仔細盤點醫療資源！」她以人口約台灣四分之一的新加坡為例說明，新加坡目前有4500床專門提供輕症Covid病患使用、在大型場館建制的臨時醫療院所，換言之，台灣至少需要2萬床能收治輕症病患的防疫旅館，或是集中檢疫所，才得以應戰傳播迅速的Omicron，「新加坡對抗疫情的雄厚後勤準備，必有非常多的細節，面對這個世紀大瘟疫，國家體系資源整合，推估預演並做好準備是最重要的，這也是星國在每日1至2萬確診者的高度流行下，仍能運作的原因。」

新加坡能迎戰疫情，除了醫療量能的盤整，也仰賴嚴格的NPI（戴口罩等非藥物介入）措施，包含公共場所聚會不得超過兩人、單日內住家訪攝不得超過5位，何美鄉指出，所謂與病毒共存並非歌舞昇平，「開放國境之後第一個要考慮停業的就是KTV，長照機構、醫院、里民活動中心等高重症風險長者活動的場所，更是要注意！」她強調，要開國門之前會有一段非常顛簸的路程，台灣必須要步步為營。

面對國際上開放邊境的趨勢，何美鄉提醒，現在國人陸續接種第三劑疫苗，「剛接種第三劑疫苗保護力有60%，但再過三個月只剩下30%，因此要把握上半年的整備黃金期，才得以應付開放國境後的新一波境外移入確診，輕症的人絕對不能進醫院，醫院的病床絕對要保留。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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