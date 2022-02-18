與病毒共存應效法新加坡！學者籲把握上半年整備黃金期

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對此，何美鄉認為：「面對傳播迅速的Omicron，現在就應該仔細盤點醫療資源！」她以人口約台灣四分之一的新加坡為例說明，新加坡目前有4500床專門提供輕症Covid病患使用、在大型場館建制的臨時醫療院所，換言之，台灣至少需要2萬床能收治輕症病患的防疫旅館，或是集中檢疫所，才得以應戰傳播迅速的Omicron，「新加坡對抗疫情的雄厚後勤準備，必有非常多的細節，面對這個世紀大瘟疫，國家體系資源整合，推估預演並做好準備是最重要的，這也是星國在每日1至2萬確診者的高度流行下，仍能運作的原因。」
新加坡能迎戰疫情，除了醫療量能的盤整，也仰賴嚴格的NPI（戴口罩等非藥物介入）措施，包含公共場所聚會不得超過兩人、單日內住家訪攝不得超過5位，何美鄉指出，所謂與病毒共存並非歌舞昇平，「開放國境之後第一個要考慮停業的就是KTV，長照機構、醫院、里民活動中心等高重症風險長者活動的場所，更是要注意！」她強調，要開國門之前會有一段非常顛簸的路程，台灣必須要步步為營。
面對國際上開放邊境的趨勢，何美鄉提醒，現在國人陸續接種第三劑疫苗，「剛接種第三劑疫苗保護力有60%，但再過三個月只剩下30%，因此要把握上半年的整備黃金期，才得以應付開放國境後的新一波境外移入確診，輕症的人絕對不能進醫院，醫院的病床絕對要保留。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。