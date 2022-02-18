台南+2！個案在SPA中心工作 足跡曾到高鐵、銀行、市場
今（18）日全台新增16例本土，其中2例（案19948、案19949）在台南市，其中一例案19948，為安南區30多歲女性，曾與北市個案（案19816）去台北市唱歌KTV唱歌期間沒戴口罩 ，密閉空間相處一段時間進而染疫；台南市政府也公布最新個案足跡，曾到銀行、高鐵等地。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 16:48:57｜2022-02-18 17:01:09
台南市政府表示，案19948在台南晴薇產仕女保養SPA中心工作，該案2月13日時，在台北和案19816聚會，案19816於16日確診，案19948於17日採檢確診，共匡列71人。
台南市政府指出，案19948在13日搭乘高鐵從台北返回台南，14日、15日都有足跡，自行騎車到北區北成路台南花卉，隨後再前往元大銀行安南分行、中州寮市場、北區育成路台南晴薇孕產仕女保養SPA中心、食為天臭臭鍋、7-11環安門市、東區懷恩街格那修手作蛋糕等地。
案19949是案19862的兒子，是未滿10歲的男學童，為陰轉陽個案，曾和高雄案19732接觸，在14日被匡列在集中檢疫所隔離，一採是陰，17日出現發燒、流鼻水症狀，採檢陽性確診，匡列41人。（編輯：孫唯容）
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