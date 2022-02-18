台中集體虐嬰案　盧秀燕上火線道歉、感謝王婉諭揭露

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盧秀燕說，根據王婉諭委員在市府廣場記者會提供的影像畫面，至少有一人施虐、二人在旁坐視不管。她得知此事後立即召開緊急會議，針對虐嬰主嫌、坐視不管的共犯，將以《故意傷害罪》及《強制罪》等刑事罪移送法辦。
盧秀燕說，感謝王婉諭委員提出新事證，她已要求社會局下周一之前將整起案件調查清楚、提出報告，同時對失職人員提出懲處名單。市府除了提出檢討方案，保護嬰幼童的安全及妥善照顧，也將對受害家屬提供法律扶助。
她表示過去發生類似事件時，社會局針對初犯裁罰6萬元，行之有年的作法實在不符社會期待，她已指示社會局聯合法制局，檢討裁罰基準是否符合比例原則，並提高罰鍰金額、加重罰則。
目前至少有一名女嬰、二名男嬰受害，且施暴托育員不只社會局公告的黃昀恩一人。社會局長彭懷真坦承，帶回來的10天監視器內容，相關承辦人員只檢視女嬰家長指控的2月9日畫面，經調查後於3月裁罰托嬰中心。
彭懷真指出，虐童常是滾動的狀態，感謝家長提供更多訊息，他對「舊案發現新事證」的重大疏失深感抱歉，社會局亦將檢視過往相關案例的處理情形。家防中心組長徐銘绣表示，目前正在釐清2/3、2/4的畫面，其他天的資料會全部漏夜檢視完畢。