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台中集體虐嬰案　盧秀燕上火線道歉、感謝王婉諭揭露

▲盧秀燕帶領社會局長彭懷真和相關同仁鞠躬道歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.18）
▲盧秀燕帶領社會局長彭懷真和相關同仁鞠躬道歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.18）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-18 17:07:37

時力立委王婉諭今（18日）揭發台中市華興托嬰中心爆發集體虐嬰案，市府只移送一名托育員，各界嘩然。台中市長盧秀燕下午公開向社會大眾道歉，表示會將相關人員依《故意傷害罪》移送法辦，她同時感謝王婉諭揭露此事，強調沒有小孩應該受到傷害，市府將懲處失職人員。

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盧秀燕下午鐵青著臉走進記者會場，她說，任何一個孩子都不該受到傷害，她對此事感到痛心與愧疚，隨即帶領社會局長彭懷真和相關同仁，向家長、受害的嬰幼童和社會大眾90度鞠躬道歉。

▲盧秀燕強調，所有虐嬰共犯都將以《故意傷害罪》及《強制罪》移送法辦。（圖／台中市政府提供，2022.02.18）
▲盧秀燕強調，所有虐嬰共犯都將以《故意傷害罪》及《強制罪》移送法辦。（圖／台中市政府提供，2022.02.18）
盧秀燕說，根據王婉諭委員在市府廣場記者會提供的影像畫面，至少有一人施虐、二人在旁坐視不管。她得知此事後立即召開緊急會議，針對虐嬰主嫌、坐視不管的共犯，將以《故意傷害罪》及《強制罪》等刑事罪移送法辦。

盧秀燕說，感謝王婉諭委員提出新事證，她已要求社會局下周一之前將整起案件調查清楚、提出報告，同時對失職人員提出懲處名單。市府除了提出檢討方案，保護嬰幼童的安全及妥善照顧，也將對受害家屬提供法律扶助。

她表示過去發生類似事件時，社會局針對初犯裁罰6萬元，行之有年的作法實在不符社會期待，她已指示社會局聯合法制局，檢討裁罰基準是否符合比例原則，並提高罰鍰金額、加重罰則。

▲哭鬧的嬰兒被口塞布料、丟在托嬰中心廚房地上。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.18）
▲哭鬧的嬰兒被口塞布料、丟在托嬰中心廚房地上。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.18）
目前至少有一名女嬰、二名男嬰受害，且施暴托育員不只社會局公告的黃昀恩一人。社會局長彭懷真坦承，帶回來的10天監視器內容，相關承辦人員只檢視女嬰家長指控的2月9日畫面，經調查後於3月裁罰托嬰中心。

彭懷真指出，虐童常是滾動的狀態，感謝家長提供更多訊息，他對「舊案發現新事證」的重大疏失深感抱歉，社會局亦將檢視過往相關案例的處理情形。家防中心組長徐銘绣表示，目前正在釐清2/3、2/4的畫面，其他天的資料會全部漏夜檢視完畢。

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