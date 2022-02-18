台南好好玩 春遊市場熱絡 南部飯店業齊推親子行程

台南的在地小吃一直是遊客心中至愛，鮮嫩的牛肉湯、豐富的香腸熟肉、肥美的蚵仔煎、爽脆的鱔魚意麵，都值得旅客跟著台灣飲食文化的起源，來一趟美食驚艷之旅。春天也是遊玩的好季節，台南各大飯店趁著春天來臨，分別推出不同專案，要搶攻親子市場。
忙碌的爸爸媽媽出遊不用規劃行程，也能輕鬆締造與眾不同的親子時光！台南遠東香格里拉為家庭客群設計「親子樂遊假期」住房專案，賓客可選擇入住尊榮客房、或精心佈置兒童野營體驗的限量行政家庭客房，享受飯店內多樣休閒設備與豐盛自助式早餐，每間客房皆擁有大面窗景、居高臨下美景盡收眼底，可入住兩位大人及兩位6歲以下兒童，並加贈「瑪果移動樂園」套票乙組，多項室內互動遊戲、與戶外遊樂園設施免費玩樂，讓孩子們從旅遊中學習生活日常更留下美好的旅行回憶。「親子樂遊假期」住房專案即日起至4月10日接受預訂，訂房專線 (06) 702-8899。
台南晶英酒店規劃「春遊府城樂陶陶」住房專案，安排遊客到「安平陶坊」手作陶器，由來自鶯歌、落根於台南的陶藝師宋健誠親自教學客製手拉坏，旅客可以隨心所欲選擇碗盤、茶杯或花瓶等共六款拉坏樣式，作成最有溫度的旅行紀念品。之後再穿梭於巷弄百年建築瓦舍中，尋找安平人的守護神「劍獅」蹤跡，另外加贈漫遊運河古道的遊船票，感受黃昏夕陽邁入動人夜景的浪漫時分，上述專案內容兩人成行入住16坪小西門套房三天兩夜，凡於3月1日至4月29日於官網訂房加購高鐵聯票，再享車票七折優惠，相揪台南愜意逍遙遊，作伙來七「陶」！：訂房專線：(06)390-3000