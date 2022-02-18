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台南好好玩 春遊市場熱絡 南部飯店業齊推親子行程

▲台南遠東香格里拉專案入住行政家庭房，讓小朋友體驗住帳篷的樂趣（圖／台南遠東香格里拉提供）
▲台南遠東香格里拉專案入住行政家庭房，讓小朋友體驗住帳篷的樂趣（圖／台南遠東香格里拉提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-02-18 17:07:23

台南的在地小吃一直是遊客心中至愛，鮮嫩的牛肉湯、豐富的香腸熟肉、肥美的蚵仔煎、爽脆的鱔魚意麵，都值得旅客跟著台灣飲食文化的起源，來一趟美食驚艷之旅。春天也是遊玩的好季節，台南各大飯店趁著春天來臨，分別推出不同專案，要搶攻親子市場。

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忙碌的爸爸媽媽出遊不用規劃行程，也能輕鬆締造與眾不同的親子時光！台南遠東香格里拉為家庭客群設計「親子樂遊假期」住房專案，賓客可選擇入住尊榮客房、或精心佈置兒童野營體驗的限量行政家庭客房，享受飯店內多樣休閒設備與豐盛自助式早餐，每間客房皆擁有大面窗景、居高臨下美景盡收眼底，可入住兩位大人及兩位6歲以下兒童，並加贈「瑪果移動樂園」套票乙組，多項室內互動遊戲、與戶外遊樂園設施免費玩樂，讓孩子們從旅遊中學習生活日常更留下美好的旅行回憶。「親子樂遊假期」住房專案即日起至410日接受預訂，訂房專線 (06) 702-8899

 

台南晶英酒店規劃「春遊府城樂陶陶」住房專案，安排遊客到「安平陶坊」手作陶器，由來自鶯歌、落根於台南的陶藝師宋健誠親自教學客製手拉坏，旅客可以隨心所欲選擇碗盤、茶杯或花瓶等共六款拉坏樣式，作成最有溫度的旅行紀念品。之後再穿梭於巷弄百年建築瓦舍中，尋找安平人的守護神「劍獅」蹤跡，另外加贈漫遊運河古道的遊船票，感受黃昏夕陽邁入動人夜景的浪漫時分，上述專案內容兩人成行入住16坪小西門套房三天兩夜，凡於31日至429日於官網訂房加購高鐵聯票，再享車票七折優惠，相揪台南愜意逍遙遊，作伙來七「陶」！：訂房專線：(06)390-3000

▲台南晶英酒店專案另包含安平遊港遊運河船票，帶您從水路遊台南（圖／台南晶英酒店提供）
▲台南晶英酒店專案另包含安平遊港遊運河船票，帶您從水路遊台南（圖／台南晶英酒店提供）
台南大員皇冠假日酒店首次推出「二泊一食･漫遊台南」住房專案，2022217日至331日止，限平日入住，高級房每房晚只要4,688元起，連住2晚雙人房，即可享有入住第1晚的元素自助式晚餐2客。每日限量15組，凡225日前此專案入住者，再加碼早鳥賀禮「福壽虎福袋」1組，為您虎年帶來好運氣，數量有限送完為止。 此外，另推出「來去台南住2晚」不含早餐住房專案，即日起至2022327日止，預訂豪華房以上之房型連住2晚，即可享有標準費率89折優惠，優悅會員再享92折。春天旅遊，漫遊台南，美景與美食，讓人心情也跟著雀躍欣喜起來，即刻安排美好的台南假期，盡興玩一趟吧。訂房專線:(06)391-1858

▲台南大員皇冠假日酒店二泊一食2月底入住加碼送福壽虎（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
▲台南大員皇冠假日酒店二泊一食2月底入住加碼送福壽虎（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

 

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