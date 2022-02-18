來高雄看燈會搭指定接駁車隊　大吉虎小提燈限量送

「2022 台灣燈會在高雄」民眾搭乘指定接駁計程車賞燈會也有療癒大吉虎小提燈，高市府與台灣大車隊合作行銷，自今(18)日起，凡從左營高鐵站搭乘台灣大車隊排班車，即可獲得「2022台灣燈會【大吉虎】小提燈」，每日限量100個，送完為止！
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2022-02-18 17:36:50｜2022-02-18 17:54:03
「2022 台灣燈會」自2月1日起在愛河灣、衛武營雙場域開燈，為服務遠到遊客前來高雄賞燈，市府與全國最具規模的台灣大車隊合作行銷，自今天下午由新聞局長董建宏及台灣大車隊執行長林念臻到高鐵左營站發送大吉虎小提燈給乘車民眾。
董建宏表示，高市府攜手與台灣大車隊合作行銷，推出全車包覆式廣告計程車，吸睛程度破表，強大的行動宣傳效果，讓人一眼難忘「2022台灣燈會在高雄」，讓乘客有滿滿專屬感，兼具視覺與安全直達賞燈現場。
台灣大車隊執行長林念臻也表示，台灣大車隊集團成為「2022台灣燈會在高雄」活動主要的贊助夥伴，「台灣大車隊」及「55688代駕」的專業駕駛提供服務，期望給貴賓們最尊榮的服務體驗，讓大家看見城市蛻變成長，如同台灣大車隊集團近年積極轉型，不斷發揮創意求新求變，以消費者需求為核心，推展出更多元生活服務，致力打造「新生活服務生態圈」。
台灣大車隊自2/18起乘客只要從左營高鐵站指定搭乘55688，馬上可獲「大吉虎」小提燈1個，每日數量有限，台灣大車隊表示，配合市府防疫，搭車也需實聯制、配合清消，鼓勵多元支付，避免接觸，讓遊客安心賞燈、放心遊高雄。