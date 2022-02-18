集體虐嬰案盧秀燕道歉　綠譏媽媽市長麻木不仁

台中市發生集體虐嬰案，市長盧秀燕出面道歉，民進黨議會黨團批評，受害者及家長活在疑慮與恐懼中整整一年，老是在道歉的市長卻以一句「舊案發現新事證」輕輕帶過兒虐案件，簡直麻木不仁！共同揭發此事的時力南屯區主任吳佩芸，呼籲市府儘快揪出包庇業者的幕後黑手。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-18 17:51:08
吳佩芸今與立委王婉諭共同揭露，台中市南屯區華興托嬰中心多名托育員涉嫌以關進儲藏室、用布塞嘴或蓋臉、打頭、用力摔到地上等方式虐待受托嬰兒，市府社會局雖取得10天監視器畫面，卻只移送遭檢舉的保育員黃昀恩，其他家長事後輾轉看到影片，才知道自己孩子也是受害人，且因受虐產生身心後遺症。
下午盧秀燕親自出面滅火、向社會大眾公開道歉，並承諾會調查真相、進行內部懲處。議會民進黨團總召江肇國痛批，虐嬰事件拖了一年仍查得不清不楚，讓受害者及其他家長活在疑慮與恐懼中，顯見社會局當時敷衍了事、草率結案。媽媽市長失職、愧對人民，僅以一句「舊案發現新事證」輕輕帶過重大兒虐案件，簡直麻木不仁。
民進黨團強調，市民們不希望看到一位老是在道歉的市長，尤其媽媽市長總高喊幸福城市，兒虐事件卻一再發生。市長說要提高裁罰，但市府草率心態若不改、查不到事證，裁罰金額再高又有何用？民進黨團呼籲市府要加強預防，遇到案件絕不可再消極調查、倉促結案，讓加害者逃過裁罰。
吳佩芸得知盧秀燕親自道歉，提醒她應徹查整個虐童事件的發生過程，還有哪些托育員對嬰兒不當對待、主動向仍不知情的受害家長說明，同時儘速查明社會局包庇業者的黑手是誰，向社會大眾說明白。