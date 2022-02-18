HBL／半場爆砍27分　宋瑞蓁：最近在看Kobe謝幕戰影片

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易籃在戰後，張聿敏和邱敬恩連續得分，而北一女則靠宋瑞蓁穿針引線尋找機會，進入到該節中段時，比賽發生變化，永仁突然失誤激增，讓北一女打出8:0攻勢，雙方只剩1分差，之後張嘉凌連進2顆三分，讓「小綠綠」反超比數，帶著3分進入到末節。
第四節宋瑞蓁手感急劇增溫，連續跳投命中，各種高難度動作都能進球，北一女其他球員在他的帶動下，也找回了狀態；反觀永仁則是被對方包夾防守給限制住，分數越拉越開，比賽也逐漸失去懸念，北一女中完成逆轉，拿下重要一勝。
這一場宋瑞蓁上半場未得分，下半場卻狂砍27分，幾乎一個人射爆了永仁眾將，她賽後笑說自己這幾天有在看Kobe謝幕戰的影片，今天的感覺很像偶像當天那種狀態爆棚的感覺。「就是跳投怎麼投、怎麼進，當然Kobe的球技比我好很多啦。」
北一女教練駱燕萍表示，今天上半場球隊發生16次失誤，在給球給主力球員時，細節做得不夠好，因此半場休息時有特別提點球員。另外她也透露，「在後兩節我們防守端做出的調整，就是主要盯死永仁三個得分主力，其他球員及時補防。」
對於宋瑞蓁這一場的表現，駱燕萍表示自家控衛過去總是會硬要衝進去上籃，這一季要她多做急停跳投的動作，這一場也總算展現自己該有的進攻威力。「她和米靖恩兩個能投籃的球員在搭配時效果很好，對方防守守裡面，就讓她們去做得分的動作。」
「前兩年我們都是在關鍵戰才驚險勝出，今年總算靠自己提前進四強。」宋瑞蓁笑說，上一次在HBL擊敗永仁已是在自己高一時的預賽了，今天能在這樣的比賽自力晉級，真的很特別。