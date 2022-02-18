只給截肢女孩10萬！老闆娘嗆不嚴重　呂秋遠：恐從重量刑

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曾玟學說，這是發生在該包裝員身上第二次的工安事故，先前還被堆高機撞到，失去了兩個門牙，公司還只願只付醫療費用，而面對這次因工傷而截肢，老闆娘面對「為何沒有防護線?」、「為何安全配備不足?」等問題時，避而不談。
曾玟學說，在提及賠償與工作保障時，公司還僅願支付新台幣10萬元，老闆娘更宣稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」「你媽媽中風也走得好好的啊」等，認為公司賠償10萬已足夠，還在尚未離職的狀況下，把包裝員被踢出公司群組，也不願給職災報告書。
曾玟學表示，目前自己緊盯此案，會讓資方所需負責的部份務必確實，現場的工傷認定和勞檢也會緊盯職安署的進度，不能草草了事讓公司躲避安全設備不足的責任。
律師呂秋遠說，這是一件在基層工作裡，因為雇主沒有注意員工訓練、機器維修等等，發生的意外。這是公傷，如果是因為雇主的過失，雇主應該負起過失重傷害的刑責，以及損害賠償，並且在公傷期間，除非特殊狀況，否則不能解雇，必須給予有薪病假，醫藥費，往後應該安排相對應能力的工作，另外還有失能損害賠償等相關問題。
對於該公司認為「賠償10萬已足夠」，呂秋遠則痛批，公司的法務是往生了嗎？過失重傷害如果成立，易科罰金的機會都不一定有，相關人員可能要入獄服刑，竟然只願意給10萬元？
呂秋遠指出，更不要說根據包裝員的指控，公司老闆娘竟然會說「截肢而已，不嚴重」以及「你媽中風，還能走路已經不錯了。」，這些話如果屬實，恐怕連基本的同理心都沒有了，從重量刑也是有可能的；呂秋遠也強調「如果需要我幫忙，當然義不容辭。」（編輯：孫唯容）