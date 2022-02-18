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鋼鐵原料飆漲！中鋼3月份內銷鋼品盤價將調漲2.44%

▲中鋼公司公布今(111)年3月份內銷鋼品盤價。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司公布今(111)年3月份內銷鋼品盤價。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-02-18 19:02:09

中鋼公司公布今(111)年3月份內銷鋼品盤價，全產品基價平均調漲2.44%，預期農曆春節過後，剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，將迎來鋼價反彈契機，重返鋼鐵市場暢旺榮景。

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▲農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。(資料照／記者黃守作攝)
▲農曆春節過後剛性需求可望釋出，帶動補貨潮，迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼公司總經理王錫欽表示，國際間疫苗施打覆蓋率快速普及，變種病毒影響程度趨緩，主要經濟體逐步迎向全面解封，全球工業生產及需求穩健走揚，挹注經濟基本面復甦動能維持強勁。

王錫欽說，國際能源價格飆漲，俄烏緊張局勢進一步推升原油價格突破90美元/桶；印尼數千家煤、錫和鎳等金屬礦業公司未按政府規定呈交當年的工作計畫被迫停工，導致煉鋼主副原物料價格同步攀高，鐵礦砂價格更於年後突破150美元/公噸、強冶金煤則站上440美元/公噸，BDI指數週漲幅超過36%，導致鋼廠整體生產成本壓力激增。

王錫欽指出，俄烏地緣政治衝突恐迫使獨立國協鋼材及半成品出口緊縮，加上日韓鋼廠多座高爐關停、減產及歲修，其中，韓國POSCO高爐及熱軋產線上半年預計進行五次歲修，中國大陸因冬季奧運、碳中和等議題而限縮產量，整體供給面依舊緊俏。

王錫欽強調，由於3月份鋼市反彈拐點確立，以銜接第2季需求旺季來臨，下游製造業進入補庫存週期，成本與需求有效拉動新一波鋼價回升，該公司考量煤鐵等煉鋼原料大幅墊高生產成本及國際鋼價走揚下，為協助下游用鋼產業掌握後疫情接單契機及出口競爭力，乃決議3月份內銷月盤仍秉持「順勢、穩健」一貫之原則，適度合宜調整盤價，以共同維護國內物價穩定及鋼市秩序，盼與下游攜手共迎虎年鋼鐵產業營運長紅。

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