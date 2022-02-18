中市辦「點燈之愛」 市長陪伴600位特教親師生祈福　

台中市政府教育局今天舉辦 111 年度「點燈之愛」特教親師生戶外教育活動， 市長盧秀燕和全市 600 多位特教師生一起點燈祈福，並表示台中疫情相對平穩，感謝教育局、特教師生、家長及工作人員參與努力，共同走出戶外，希望大家收穫滿滿。

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盧秀說，去年疫情較為嚴重，許多學校活動因此停止，今年疫情相對平穩，感謝櫻花林園主王應洲董事長免費提供場地，讓 600 多位特教親師生進行戶外教學，讓孩子們親近自然。盧秀燕並於現場和與會來賓，一同啟動搭載愛與夢想的無人機，看著「櫻為有愛，特向前行」冉冉升起，象徵教育愛無限，成就每一個孩子的夢想高飛。

教育局表示，以孩子為本，從教育出發，為市府重要施政方針，將持續落實特教學生全方位的學習與照護，除提供中台灣首創的病童床邊教學服務，並辦理身心障礙學生課後照顧專班、小一新生體驗營、寒假及暑假夏令營等活動，藉由全方位的適性活動落實特殊教育。