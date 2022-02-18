得知「日邀中入CPTPP」　陳超明：順水人情致電經濟部

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳超明說，因為他從新加坡學者陳企業口中得知「日本邀請中國加入CPTPP，認為台灣要加入很困難」的重要經貿消息，又認為在新加坡白手起家的郭明忠是值得交的朋友，2019年12月16日才會接受郭明忠、郭克銘請託，致電經濟部長沈榮津，告知公聽會通知函，但電話響了卻沒人接。
陳表示，「一直在想我到底錯在哪裡？」看了檢察官起訴內容，看到「千尋萬覓白了頭髮」，找不到對他不利的證據，他根本不認識李恆隆。
對於「施壓」說，陳超明氣到一面講一面噴口罩「哩嘛咖差不多咧，郭克銘能有這麼神通廣大，協助變成施壓？」、「竹篙鬬菜刀（意指無亂拼湊），你帽子就扣下去了」、「你要把我論罪，也要有道理」。
梁文一承認，2019年9月間認識郭明忠、郭克銘時，他看了郭克銘的名片，上面是寫公關公司，認為公關公司替外商做事很正常，沒多想後面還有另一層的牽扯；而當時正值選舉，他坦承有在募款，郭明忠就說可以捐政治獻金，但依法外商不能捐贈，郭明忠說會找台灣的公司捐贈。
梁說，從未與郭克銘討論公聽會細節，只是當成很一般的請託案（請託他們找經濟部官員出席公聽會），他自己則認為公聽會太個案、太具針對性，所以沒有知會陳超明就直接回絕郭克銘「委員不會出席」，如果是拿錢辦事，他應該會說服委員出席；「我與委員都是局外人，都是被籌畫的角色」，檢察官指控都是臆測、推測，完全沒有證據。
北院合議庭下周三（2/23）將傳喚前時代力量立委徐永明、趨勢民調公司總經理吳世昌；3月2日傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋；3月4日傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會辦公室主任林家騏。全案7月6日上午宣判。