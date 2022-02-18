HBL／主力射手廖慈恩陷入低潮　東泰今年8強提前遭淘汰

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽進入到最後兩分鐘，東泰球員在進攻時再度掉球，高苑發起快攻，郭俊言灌籃得手，差距來到4分；接著謝侄豈跳投再拿2分，鎖定最後的勝利，以67:62拿下第2勝。
去年東泰擊敗能仁，隊史首度打進4強，之後兩名禁區長人黃偉程和余祥平畢業。今年頂替上的胡晉豪和劉律世經驗上還有所欠缺，也讓球隊整體防守無法像上賽季一樣穩定；而主力得分手廖慈恩則是在近幾場比賽陷入低潮，也是他們陷入掙扎的原因之一。
在2月14日對能仁砍下29分後，廖慈恩最近3場總共只得2分，今天對高苑只打了21分鐘，7投1中得2分，明顯不在狀況內。對此高丁國柱表示，這是廖慈恩去年就有的問題，今年也沒有改善。
「他去年的時候就有這種不穩定的情況，手感好的時候可以大量得分，手感差的時候一分難求。我們鋒線高度不夠，他在場上無法得分，又失去節奏時，就比較難把他擺在場上。」高丁國柱如此說道。
198公分的高三中鋒胡晉豪，今天打滿40分鐘，得到20分11籃板，他去年並沒有太多上場時間，因此在防守和策應上雖無法和黃偉程相比。但也算是勞苦功高，為守護球隊禁區做出貢獻。
而190公分高二前鋒劉律世去年就是球隊重點培養的人物，高丁國柱認為他本屆比賽進步顯著，「切入和投籃變得更有信心，希望他明年能開發出切入分球的能力。他國中主要是打中鋒，現在打成這樣，說明轉型看到一定的成果。」