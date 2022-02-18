獨／汪建民被爆欠債！友人報平安：牽線澎恰恰借錢惹禍

藝人汪建民今（18）日在社群平台被爆料欠錢不還，網友發文說他1月起不接電話、不回訊息，住處大樓管理員說他沒回家，疑似躲債跑路，要大家幫忙分享訊息協尋，引發網友熱議。而他認識的友人向《NOWnews今日新聞》透露，和汪建民通過電話，他目前人平安無虞，「沒有躲起來，只是沒接電話」，應是還不出錢才會選擇冷處理。





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▲網友在爆料公社指汪建民欠債不還。（圖／翻攝爆料公社FB）

▲網友在爆料公社PO出汪建民手拿借據的照片。（圖／翻攝爆料公社FB）

該債主曝光與汪建民的對話訊息，質問他是否要學澎恰恰一樣搞失蹤，因此曝光汪建民拿著借據、支票的難堪模樣，希望能逼他出面解決，更嗆聲「學澎恰恰失蹤嗎？這樣你會搞得很難看！」





據悉他的債務的確與澎恰恰也有關係，澎恰恰拍電影欠下2.2億元，曾坦承透過汪建民牽線，跟6間地下錢莊借錢，借款超過上千萬。兩人的共同友人表示，其實汪建民就是起了「貪念」，想幫澎哥借款，順便抽成賺錢，沒想到澎恰恰後續根本無力還錢，債務壓力瞬間轉移到汪身上，欠款至少5、600萬元。





▲友人表示去年匯款給澎恰恰，多是透過汪建民的銀行帳戶，顯示雙方互信深厚。（圖／讀者提供）

不過，澎恰恰宣告破產後，名下帳戶已經清空，所有工作酬勞都匯入他人帳戶使用，一度透過汪建民帳戶流通款項，顯示雙方互信相當深厚，也沒有因債務撕破臉，澎哥去年10月召開記者會，宣稱會陸續還款給52位債主，汪建民就名列其中，這筆人情債澎哥並沒有忘記，只是無力償還。





跟地下錢莊借錢利息高、壓力大，汪建民曝光照片被網友認為是被押到車上拍照，模樣相當狼狽。友人透露汪建民被逼到一度也有輕生念頭，但即便自己被追債，都沒有催促澎哥還款，表示會等他慢慢還錢。不過，其他債務人則是選擇提告，去年被欠100萬的彰化顏姓夫妻欲打官司要回給澎恰恰的借款，25日將第二度開庭，檢方要求澎出面與證人對質，盼他不要逃避，正面回應債務一事。《NOWnews今日新聞》傳訊詢問澎恰恰汪建民一事，皆未獲得回應。





▲澎恰恰的債務官司，25日將再度開庭。（圖／翻攝澎恰恰FB）