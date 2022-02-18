托育員恐怖虐嬰！盧秀燕道歉　王婉諭：正義不應辛苦獲得

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王婉諭痛批市府「你們到底在幹嘛？」，她說，這起虐嬰事件去年2月就發生了，直到監視器畫面曝光之後，才讓更多家長發現，來受害的孩子那麼多，施暴的老師也不只一個，但是台中市社會局在調查時，卻「只處理單一家長的陳情，沒有通知其他同樣也受害的小朋友家長，也沒有再另外進行調查」，面對種種的違法情節，也沒有要求業者停辦、沒有廢止業者設立許可，只輕輕「裁罰六萬」元。
面對該虐嬰事件，盧秀燕表示，有任何一個孩子受到傷害都不應該，自己和社會局長及相關同仁深感愧疚，並向家長、受害的嬰幼童和社會大眾道歉，針對虐嬰園方的相關人員會移送法辦，將以故意傷害罪及強制罪等刑事罪，以及坐視不管的共犯都移送法辦，同時要求社會局下周一之前，把整起案件調查清楚，提出報告，並對於失職人員提出懲處名單。
稍早王婉諭再度發文痛批，「家長不應該如此辛苦才能獲得正義」，她說，即便中市府承諾將儘速裁罰，但去年在家長檢舉托嬰中心疑似有虐嬰行為的時候，「如果」當時台中市社會局有確實依照處理原則辦理，就必須要先複製事件發生日前一個月內的監視器畫面資料，以利保全證據，進行接下來的處理流程。
王婉諭質疑，按照規定，台中市社會局本來早就該取得這些影片了，「但是為什麼你們沒有？」，今天是這幾位勇敢的家長選擇站出來追究到底，才爭取到台中市政府願意重啟調查、徹查相關失職人員。
王婉諭說，但我們希望的是，不幸遇到如此痛心事件的家長，不應該要這些辛苦，才能獲得應有的正義，希望台中市政府社會局提出的檢討方案中，除了徹查案件之外，更要全面檢討台中市府社會局調查兒虐的機制，未來若不幸再有案件發生，務必落實處理原則、取得事件發生前一個月內的監視器畫面資料，並且確實調查畫面內所有施虐、受虐的加害人及孩童，通知所有相關家長。
最後王婉諭再次呼籲中央衛福部社家署，你們絕對責無旁貸，若社家署已頒布相關的處理原則及流程，那當然也要同步監督地方政府的落實情況，這次的事件，務必要嚴格調查台中市府的疏失。（編輯：孫唯容）