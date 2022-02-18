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稼動率逐步上升！台商看好東南亞商機

▲東南亞顯示器、電源供應器等各型系統組裝廠也有擴建或增設新廠計畫，持續奠定良好接單環境。 （示意圖／shutterstock）
▲東南亞顯示器、電源供應器等各型系統組裝廠也有擴建或增設新廠計畫，持續奠定良好接單環境。 （示意圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2022-02-18 20:46:20

《四方報》報導，雖然疫情肆虐全球，但近期東南亞國家防疫進入常態化，部份台商指出東南亞國家正逐步開放國境，隨著產線復工、產能稼動率提升，再加上政府正大力投資基礎設施等，當地顯示器、電源供應器等各型系統組裝廠也擴建或增設新廠計畫，持續奠定良好接單環境。 

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塑膠射出大廠台翰精密表示，集團整體營收主要來源約90％為印表機、多功能事務機等產品訂單，隨著疫情掀起遠距教學、居家辦公生活型態，帶動旗下主要客戶對於多功能事務機等產品的需求逐步增加，加上新開發之一系列投影機、多功能事務機、Portable Device、家用電器等產品出貨動能保持一定水準，創造整體產能稼動率達到良好表現。

展望2022年第一季，面對此波疫情再次升溫之挑戰，台翰表示，將透過嚴謹實施相關防疫措施，使旗下東南亞兩廠皆正常運作，保持整體產能良好穩定度，另外，在業務拓展方面，除了印表機、多功能事務機、投影機等產品訂單仍維持穩健增溫的拉貨力道，台翰亦憑藉越南、菲律賓、大陸三廠區分散生產風險，並整合上中下游生產製程優勢。 

所謂稼動率，是用來衡量機器設備使用效率的重要指標之一，未來台商會積極拓展東南亞業務，將疫情前產能找回。 


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