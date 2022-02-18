HBL／1分險勝松山！宋昕澔致勝跳投 南山全勝首支晉4強
HBL男子8強今(18)日板橋體育館壓軸上演「雙山」大戰，南山高中靠著主將宋昕澔在最後6秒投進致勝跳投，儘管松山高中「最強國中生」林現惟馬上回敬三分球也無力回天，最終南山以58:57驚險收下5連勝，以男子組唯一全勝之姿拿下首張4強門票。
記者鍾東穎/新北報導
2022-02-18 21:02:35
上半場多時處於落後的南山，在下半場狂抓籃板、減少失誤反倒逆轉比數，不過戰局仍舊膠著，直到第四節最後一分鐘，松山奇兵柯舜凱砍進三分球追到只落後2分，可惜下波進攻未進，吳志鍇抓下防守籃板，讓宋昕澔中距離跳投，南山添得保險分。
儘管倒數1.6秒，林現惟迅速投進三分球，但南山開長球耗掉時間，帶走勝利，「覺得很驚險，因為小黑投進三分球，我們差點就輸1分，還好我有投進。他們沒給我太多機會出手，自己製造了一下空檔，悶了一整場。」宋昕澔今天攻下全隊最高18分13籃板。
贏得驚險也讓南山主帥許時清嚇出一身冷汗，不過他認為此役會讓兩邊球員經驗值大增，有助於後面的4強賽，南山連續9年挺進4強，本屆更是以唯一5戰全勝之姿拿下首張門票，明天對壘能仁仍會以最佳姿態應戰，力拚全勝。