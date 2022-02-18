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HBL／「双生連線」爆發合砍46分　光復賞能仁8強首敗

▲光復張俊生。（圖／高中體總提供）
▲光復張俊生。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-02-18 21:16:25

HBL高中籃球聯賽準決賽男子組賽事，光復高中在「双生連線」合砍46分的帶領下，終場以「破百」的105:78贏球，也賞給能仁家商8強階段的首敗。賽後主帥陳定杰表示，這場球拿下來比較踏實一些，接下來仍要繼續努力。

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此役開賽光復的手感絕佳，上半場團隊兩分球命中率高達58%，三分球也投進5顆，陳將双11投7中獨得19分，中鋒鄭名斈4投4中攻下12分，在兩人的好表現下，球隊半場打完以53:35領先。

易籃再戰後，張俊生連得5分，光復又是一波7:0的攻勢，一度領先到25分；不過之後光復換下主力球員休息，讓能仁找到機會不斷利用攻守轉換取分，林子皓連投帶罰連得10分，一度縮小到只剩13分差，只可惜該節末被張俊生連續兩次切入得手，光復又是一波7:0攻勢，以20分之差進入到末節。

陳將双這一場只打兩節多的時間，下半場上場時間並不多，不過光復仍能頂住對手追分壓力，第四節分差始終保持安全差距，甚至一度領先來到30分，最終以27分之差取勝。

此役陳將双拿到23分4助攻，張俊生則有23分4籃板4助攻4抄截，謝銘駿投進3顆三分球得到15分，鄭名斈12分11籃板；能仁以林子皓的22分為最佳，王翊仲13分，史魯齊12分。

賽後陳定杰表示，這兩場關鍵的球在陳將双有時間限制的情況下，張俊生都有打出來，給予球隊需要的貢獻。另外馮誠恩在第三節展現領導力帶領學弟，鄭名斈守護籃下，都是此役獲勝的功臣。

張俊生身高183公分，彈跳力相當勁爆，去年參加灌籃大賽雖未獲冠軍，但也已經驚豔全場。今年在學長莊朝勝畢業的情況下，他稱職的扮演陳將双身邊的最佳幫手。

「第三節被追上來的時候，我就覺得應該是自己要站出來的時候。」張俊生表示，他認為自己也是球隊的領導者之一，今年也高三了，再不拚就沒機會，這個時候就是自己表演的舞台。

光復在意外敗給高苑之後，晉級四強之路出現一些變數，好在今天順利贏球，只要接下來兩場能贏一場，就能自力晉級。陳定杰鼓勵球員接下來也是一場一場的打，把自己的特色展現出來。

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