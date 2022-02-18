HBL／「双生連線」爆發合砍46分　光復賞能仁8強首敗

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易籃再戰後，張俊生連得5分，光復又是一波7:0的攻勢，一度領先到25分；不過之後光復換下主力球員休息，讓能仁找到機會不斷利用攻守轉換取分，林子皓連投帶罰連得10分，一度縮小到只剩13分差，只可惜該節末被張俊生連續兩次切入得手，光復又是一波7:0攻勢，以20分之差進入到末節。
陳將双這一場只打兩節多的時間，下半場上場時間並不多，不過光復仍能頂住對手追分壓力，第四節分差始終保持安全差距，甚至一度領先來到30分，最終以27分之差取勝。
此役陳將双拿到23分4助攻，張俊生則有23分4籃板4助攻4抄截，謝銘駿投進3顆三分球得到15分，鄭名斈12分11籃板；能仁以林子皓的22分為最佳，王翊仲13分，史魯齊12分。
賽後陳定杰表示，這兩場關鍵的球在陳將双有時間限制的情況下，張俊生都有打出來，給予球隊需要的貢獻。另外馮誠恩在第三節展現領導力帶領學弟，鄭名斈守護籃下，都是此役獲勝的功臣。
張俊生身高183公分，彈跳力相當勁爆，去年參加灌籃大賽雖未獲冠軍，但也已經驚豔全場。今年在學長莊朝勝畢業的情況下，他稱職的扮演陳將双身邊的最佳幫手。
「第三節被追上來的時候，我就覺得應該是自己要站出來的時候。」張俊生表示，他認為自己也是球隊的領導者之一，今年也高三了，再不拚就沒機會，這個時候就是自己表演的舞台。
光復在意外敗給高苑之後，晉級四強之路出現一些變數，好在今天順利贏球，只要接下來兩場能贏一場，就能自力晉級。陳定杰鼓勵球員接下來也是一場一場的打，把自己的特色展現出來。