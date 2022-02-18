許雅鈞被爆夜店點最貴香檳　小S拭淚：我這麼辛苦為什麼

睽違6年，小S再開新帶狀節目《小姐不熙娣》，在東森首播收視告捷，最高收視率破1.13，最新一集和來賓暢談各行各業的辛苦，結果亞洲百大DJ林佩佩說，現在夜店都在炫富，客人會拚命點最貴的酒，更驚爆曾經在夜店見過小S老公許雅鈞，小S忍不住假裝辛酸地說「我為什麼要這麼辛苦啊！」令全場嘉賓當場爆笑。

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▲小S詢問佩佩是否在夜店看過許雅鈞。（圖／翻攝《小姐不熙娣》畫面）

佩佩在節目裡透露，只要客人肯花錢點酒，像是一組要價10幾萬的香檳，這種等級的消費，穿著清涼裝扮的「香檳女孩」就會送酒給桌邊、熱舞秀身材，「現在夜店就是炫富狀態啊，只要點越多酒，螢幕上就會打出你的名字！現在去的人就是想炫耀」。

小S隨即認真地問佩佩，「在妳們夜店裡面，螢幕上妳有看過許雅鈞這3個字嗎？我沒有聽過他去妳們這家店」，結果佩佩說「但我有遇過在別家店」，令小S非常震驚，佩佩接著說：「他們都很低調，一定不會上字幕，不過他們都會點最貴的香檳，是我們一般人點不到的耶，就是那種台灣也是限量，超級頂級的人才會點」。

▲DJ佩佩透露，許雅鈞在夜店會點超頂級香檳。（圖／翻攝《小姐不熙娣》畫面）