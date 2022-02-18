斑哥羚羊難靠近！人類舉「本土美食」牠瘋了 秒變小吃貨
很難想像，俗稱大陸妹的本土萵苣竟是令「羊」無法抵擋的美食，臺北市立動物園內生性膽小機警的「斑哥羚羊」，在美食誘惑下總算開始上課了！保育員費盡耐心，都是為了動物們的健康，希望能更安全精準的掌握到動物個體狀況。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 22:04:41
最近臺北市立動物園非洲動物區每到下午，不難觀察到「斑哥羚羊」一直背對著遊客步道，拉長脖子看向室內，原來是因為牠們發現保育員正帶著自己最愛的本土萵苣，開始上課的準備。為了照顧動物的健康，保育員會進行基礎的動物訓練，方便掌握個體的體重、體型和皮膚狀況等各種健康情形，但面對不同動物的特性，要進行動物訓練也考驗著保育員的耐心和機智，像是在面對「斑哥羚羊」這樣機警的動物，就需要格外地耐心和毅力。
屬於草食動物的「斑哥羚羊」，因為野外生存策略，本身就具有相當機警的個性，對於新刺激會需要比較長的時間適應。要讓容易對新刺激易有過大反應的「斑哥羚羊」可以安心上課，除了保育員的耐心，還需要對動物有足夠吸引力的誘因，在嘗試不同食譜餵食方式時意外發現「斑哥羚羊」對本土萵苣極為喜愛，讓保育員抓緊機會開始更近一步的動物訓練。剛開始訓練課程的階段，為了讓動物習慣不同的聲音，保育員會在打掃的時候播放音樂，產生不同、不可預期的聲響，在牠們漸漸能習慣陌生聲音之後，再以原本作為點心的本土萵苣為誘因，讓牠們主動靠近保育員，習慣彼此的互動模式，再一步步地建立默契。
請各位大朋友小朋友在園區內參觀的時候，如果看到保育員正在進行訓練，為了動物和保育員之間的默契培養，記得降低說話的聲音，也可以靜靜地觀察保育員和動物之間的互動，說不定可以看到有趣可愛的畫面呢。（編輯：李惠婷）