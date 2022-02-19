丟丟妹甩賭場風暴！猛撩禾浩辰秀腹肌　逼問緋聞認愛鬼鬼

粉絲破百萬的直播拍賣主「丟丟妹」，因為豪邁性格和極具特色的叫賣風格，深獲網友喜愛，年後卻突然無預警拋出震撼彈，一度宣布無限期停播，還被爆料停播的真相，是因丟丟妹的爸爸開設賭場被搶劫上千萬有關。對此，她昨（18）日在臉書發表長文，指此事交由司法處理，跟爸爸毫無關係，痛斥爆料誇大不實，盼有心人士不要模糊焦點。





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▲丟丟妹發長文，否認賭場風波跟爸爸有關。（圖／翻攝丟丟妹FB）

丟丟妹未受醜聞影響，昨照常直播賣海鮮，並邀請新戲《我家浴缸的二三事》的演員蔡凡熙、禾浩辰加入叫賣行列，她超級直率不做作的風格，讓兩位小鮮肉招架不住，首先要求他們上演「男男熱吻」，蔡凡熙面露尷尬、頻頻笑場。禾浩辰更慘，被逼問和鬼鬼的緋聞，不知如何應對，丟丟妹不停逼問「誰比較愛吃鬼鬼」，兩個男演員頓時對視求救，禾浩辰只好承認比較愛吃鬼鬼，然後趕緊送上新戲週邊商品轉移話題。





最後，丟丟妹為粉絲爭取福利，要求身材健壯的禾浩辰秀肌肉，他靦腆地脫掉上衣，還顧及形象貼了兩個胸貼，展現渾身結實的胸、腹肌，丟丟妹甚至要求坐在他身上，禾浩辰邊做伏地挺身邊宣傳新戲，相當考驗體力。蔡凡熙則是新娘抱一把抱起丟丟妹，一邊手抖一邊完成宣傳任務。





▲禾浩辰（左）大方脫衣，秀出結實好身材。（圖／翻攝丟丟妹FB）

▲禾浩辰揹著丟丟妹做伏地挺身，一邊宣傳新戲。（圖／翻攝丟丟妹FB）

▲蔡凡熙新娘抱丟丟妹，一邊宣傳新戲。（圖／翻攝丟丟妹FB）

所幸付出有回報，蔡凡熙、禾浩辰連闖多關卡，還致電請到好友蔡昌憲、安心亞幫忙叫賣，總共賣出上千份草蝦，被丟丟妹誇讚打破韋禮安的紀錄，還要他們對著鏡頭向韋禮安嗆聲，結果蔡凡熙支支吾吾，稱讚韋禮安歌很好聽，建議對方下次再來破紀錄，相當搞笑。



