張穎穎宣示主權！曬出汪小菲同款大衣　網虧：情侶裝好甜

40 歲的汪小菲與大S離婚後，火速和小14歲的張穎穎傳出新戀情，卻始終不肯正面承認，也不給對方名分，還祭出律師信想要警告網友，沒想到女主角倒是不安分，屢屢在社群平台悄悄曬恩愛，秀出兩人同款服飾、在同地點度假的痕跡，似乎想要以此讓汪小菲承認這段關係。

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▲張穎穎之前曬出人在海南島的照片。（圖／翻攝張穎穎抖音）

▲張穎穎非常愛秀身材。（圖／翻攝張穎穎抖音）

張穎穎手段不簡單，知道汪小菲過年自曝到海南度假，她就在抖音曬出多支影片，透露人在海南島的證據，意圖讓外界聯想在一起。上次還在微博發文「汪小菲跟我沒有任何關係，他跟很多女孩都有關係」，隨後秒刪文，再突然發出律師信，說帳號被人盜用，一連串操作看似撇清，反而讓張穎穎的名字與汪小菲綁得更緊密。

張穎穎昨（18）日在抖音又有新操作手法，先PO出一支黑畫面影片，意有所指地說有緣人會看到的，結果影片最末竟出現她在九華山虔誠拜佛的模樣，在寒冷天氣中，她穿著一件國外知名品牌羽絨衣，恰巧跟汪小菲日前接受專訪所穿的卡其色外套一模一樣，結果被網友抓包後，不到一天她又刪文了。

▲汪小菲與張穎穎穿同款卡其色羽絨裝。（圖／翻攝微博）

▲張穎穎故意曬出與汪小菲同款的卡其色羽絨裝。（圖／翻攝張穎穎抖音）

▲汪小菲之前受訪就穿著這款國外品牌羽絨裝。（圖／翻攝微博）