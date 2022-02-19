張穎穎宣示主權！曬出汪小菲同款大衣 網虧：情侶裝好甜
40歲的汪小菲與大S離婚後，火速和小14歲的張穎穎傳出新戀情，卻始終不肯正面承認，也不給對方名分，還祭出律師信想要警告網友，沒想到女主角倒是不安分，屢屢在社群平台悄悄曬恩愛，秀出兩人同款服飾、在同地點度假的痕跡，似乎想要以此讓汪小菲承認這段關係。
記者江芷稜/綜合報導
2022-02-19 06:44:57
張穎穎手段不簡單，知道汪小菲過年自曝到海南度假，她就在抖音曬出多支影片，透露人在海南島的證據，意圖讓外界聯想在一起。上次還在微博發文「汪小菲跟我沒有任何關係，他跟很多女孩都有關係」，隨後秒刪文，再突然發出律師信，說帳號被人盜用，一連串操作看似撇清，反而讓張穎穎的名字與汪小菲綁得更緊密。
張穎穎昨（18）日在抖音又有新操作手法，先PO出一支黑畫面影片，意有所指地說有緣人會看到的，結果影片最末竟出現她在九華山虔誠拜佛的模樣，在寒冷天氣中，她穿著一件國外知名品牌羽絨衣，恰巧跟汪小菲日前接受專訪所穿的卡其色外套一模一樣，結果被網友抓包後，不到一天她又刪文了。
網友立刻曬出對比圖，發現汪小菲和張穎穎穿的都是「加拿大鵝」的外套，不知道是情侶裝，或者根本就是同一件，還調侃汪小菲「怎麼把情侶裝都穿出來啦」、「我們國內品牌羽絨衣不配你穿嗎？」、「張穎穎曬照，穿的外套跟汪小菲是同款，有被甜到！」