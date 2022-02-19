台中集體虐嬰 許常德自曝報案曾被敷衍：鞠躬不代表負責
台中市南屯區華興托嬰中心，去年傳出虐嬰後僅被裁罰6萬元，而時代力量立委王婉諭昨（18）日披露影片，曝光托嬰中心其實有多位保育員曾對多名嬰兒施虐，引發大眾譁然。台中市長盧秀燕鞠躬道歉，承諾會懲處失職人員。對此，藝人許常德也回憶自己過去的報案經驗，直言相關單位給人的感覺就是公事公辦，沒有要真的解決問題的意思，讓許常德感慨「市長親自鞠躬道歉並不代表負責」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 08:37:51
許常德在臉書發文表示，看到台中集體虐嬰案的新聞，想起去年某幼兒園也發生過一件男老師騷擾學童的事，當時友人居中牽線，特別介紹許常德和市府負責的單位聯繫。許常德回想報案經過，「可能負責人知道是市長的友人有來電，特別客氣和我電話，但我的那次經驗，感覺真的是公事公辦」。
許常德透露，相關官員只是在隔一天先去跟園長談，然後就離開了。「該托兒所立馬做了些滅證工作，並說了一個很瞎的理由，說該男員工家人過世立刻離職了」。事情不了了之，讓許常德感慨「可以想像一般人報案，會是怎麼樣的狀況」。
而回到最新的台中集體虐嬰案，許常德質疑「謝謝民代舉出新事證，這句話是什麼意思？」並反問為何民眾寧願給民代證據，而不是把證據提供給市政府？許常德最後直言，「市長親自鞠躬道歉並不代表負責，那只是一張對市長團隊比較即刻解除危機的照片，孩子的危機並未真的解除」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110