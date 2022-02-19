赴紐約生活困頓？傳真子公主婚後拮据 祖母心疼想接濟
日本真子公主去年嫁給大學同學小室圭，卸下皇室身分，改名「小室真子」，並隨丈夫移居美國紐約，至今已3個月。然而，因為小室圭未能通過司法考試，只能以律師助理的薪水，在高物價的紐約過活，有日媒報導稱，美智子上皇后相當心疼真子，不排除拿出自己多年積蓄，接濟孫女一家度過難關。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-19 09:34:16
綜合日媒報導，小室圭目前在紐約1家法律事務所擔任律師助理，年薪約600萬日幣（折合新台幣約145萬元），但現在住的公寓，光月租就要40萬日幣（折合新台幣約9.6萬元），明顯入不敷出。本月小室圭就要再度參加紐約州的司法考試，倘若再落榜，5月份可能就將面臨簽證過期、沒頭路的窘境，而不得不回到日本生活。
眼尖的媒體甚至觀察到，真子公主的軍綠色大衣已經穿了2年，就連去年12月拜訪甘迺迪家族時也穿，甚至沒有搭乘計程車，日子似乎過的相當拮据。
有宮內廳工作人員向日本《女性自身》雜誌爆料，上皇后美智子相當疼愛長孫女真子，非常擔心她離家後的生活。由於日本皇室經費的運用都須經國會審查，無法直接援助，若真子真的面臨危機，美智子不排除將以「生前贈與」的形式，將遺產贈與真子公主。
該宮內廳人士並透露，美智子30多年前就把自己的嫁妝與相關資產委託管理，現在應該已成為一筆不小的金額。