內幕／趙少康培養戰鬥藍年輕議員　空戰SOP曝光

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據了解，戰鬥藍為有意參選意願的年輕人以及年輕現任議員成立一個Line群組，對於重要的時事議題進行討論，並且對於如何讓議題發酵、增加曝光，建立了一套完整的SOP。
首先，趙少康會帶領議題討論，譬如近期重要的缺蛋、滑冰選手穿中國隊服事件以及高中生延後上課時間等，趙少康會先了解大家的意見跟想法之後，再給出他立場的說帖和版本。
接下來，在確立了一個主題後，大家都可以用不同的方式、論述呈現，並在官方臉書粉絲團發文，戰鬥藍不要求統一的形式，而是希望大家展現個人特色或是自己的想法；值得一提的是，趙少康也不要求每人都一定要統一立場，因為不同的選區都會有不同的狀況，大家都可以各自發揮，據透露，像是趙少康支持高中生延後上學的議題，但戰鬥藍成員中也有人不支持，趙少康對此是完全尊重。
最後，在每位成員發文後，大家都會把自己的文章連結貼在群組內回報，並且擬定幾個建議他人的回應模板，邀請其他成員到文章下方連言，互相曝光、拉抬流量。
戰鬥藍成員表示，民進黨有意參選市議員的新人，常常就是組成連線或是合買廣告，主要就是要達到合縱連橫的效果，而戰鬥藍的作法，也是希望透過臉書的演算法，讓大家彼此呼應、曝光，目前為止都有很不錯的成效。
戰鬥藍成員認為，這套空戰的方式，是很有系統和組織的進行，也是國民黨過去最為缺乏的；而類似的作法，民進黨早已行之多年，國民黨現在急起直追也為時未晚。
有黨內人士分析，趙少康從不諱言自己有意參選2024年的總統，而成立戰鬥藍、扶植有意參選議員的年輕人成為自己的人馬，對於2024年也有重要的意義。
黨內人士認為，當黨內還在只提朱系、連系、侯系人馬時，其實趙早就已經開始進行有組織、系統性的培養年輕人，比起冠上誰誰誰的人馬，為年輕人提供更實質、具體的資源更為重要，若這批人馬在初選出線，又有幸當選議員，未來趙在黨內實力將越來越壯大，對於朱立倫更是強大的挑戰。