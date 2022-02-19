D級直播主出門一路被跟蹤　求救警察脫離險境

直播主奶瓶近來備受關注， 因她與知名YouTuber「好棒Bump」認親影片惹哭不少網友，影片推出短短2天就有近70萬的觀看次數。近來奶瓶受訪時透露，自己曾在龍山寺附近被跟蹤，從捷運站一路跟隨進雜貨店，後來遇上路邊警察求救才成功化解，直播上也曾經遭遇到粉絲用「情感勒索」，後來她決定攤牌說清楚，因為會希望與粉絲當朋友，維持良好的關係。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-19 11:00:00
奶瓶擁有34D、25、35傲人身材，風趣又直率的直播吸引大批粉絲追隨，但感情上卻空窗近2年，她笑稱對於感情是「速食愛情」的觀念，曾經最短認識3天就決定在一起了，對於過往感情史表示都非常坎坷，例如被劈腿，幾乎都是不好的結尾收場。而奶瓶對於理想條件是「靠感覺」，談感情時容易一頭熱，認為若男友長太帥的話會被搶走，喜歡的類型是有一點點大叔的味道，男神孔劉就是理想情人。
奶瓶自小就相當孝順，私下過著宅女生活，比較喜歡在家玩遊戲，目前投入全職的直播工作，要努力賺錢養家，希望可以讓媽媽、外婆有好的生活條件，最高的直播收入一個月高達6位數。
事實上，奶瓶、好棒Bump是同父異母的兄妹關係，但前期因相處不和睦而進入吵架冰冷狀態，甚至長達7年沒有聯繫，這次雙方在直播影片突如起來的破冰，讓兄妹倆重拾親情。對於關心由淡轉濃的轉變，奶瓶終於說出心裡話：「這麼多年，已經放下了，對於哥哥現在的轉變覺得很感動，原本是很怕他的，現在也慢慢地釋懷，希望我們關係能更好。」坦言希望未來有機會跟哥哥合作。