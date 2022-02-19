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NBA／20.7分！Jokic高階數據霸榜　正負值差距領先全聯盟

▲金塊中鋒Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-19 10:06:48

憑藉著驚人的表現，本季Nikola Jokic在陣容不完整的情況下，依舊將丹佛金塊帶到西區前8的排名之中，自己也成為年度MVP大熱門。根據數據統計，他至今每百回合場上/場下正負值差距為20.7分，這是所有球員中最大的差距。

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Jokic本季場均26分13.8籃板7.9助攻，此前聯盟使上還沒有人能達到這個數據。另外他的PER值32.57則是聯盟史上單季的最高值，不過要等到他維持到季末才能正打破紀錄。

此前單季PER值的紀錄保持人為Giannis Antetokounmpo，他在2019-20賽季寫下31.86的數據，事實上他本季32.30的數字也僅次於Jokic。Wilt Chamberlain在1962-63賽季的31.82為第4，Michael Jordan在1987-88賽季的31.71排第7， LeBron James在2008-09的31.67排第8。

另外，在勝負值方面，Jokic也是傲視群雄。本季他在場時，金塊隊每百回合淨勝對手15.3分，但當下場時球隊每百回合要輸5.4分，20.7是本賽季相差最大的數字。

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