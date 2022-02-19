等總統點頭選北市？陳時中提參選資格 稱看到亮光就知道
針對參選台北市長議題，衛福部長、也是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，「基本上我現在的任務就是防疫跟我的衛生行政，這事情我處理妥適才具備能選的資格」。至於現在可以選了嗎？他說「我不知道，看到亮光就知道了」，對於是不是在等總統蔡英文點頭？他說「沒有等誰要告訴我」，但所謂「亮光」就是「大家都安心安全的時候」。
記者顏真真/台北報導
2022-02-19 11:19:22｜2022-02-19 11:21:19
陳時中今日上午出席首屆公共衛生師記者會，被問到他鬆口能選北市長就會辭，現在是在等總統點頭同意嗎？陳時中說，「我以前就講過，基本上我現在的任務就是防疫及我的衛生行政，這事情我處理得妥當，才具備能選的資格，沒處理妥當，當然就屬於不能選」。
媒體進一步追問那現在可以選了嗎？陳時中回應：「我不知道」，對於是不是在等誰告訴你，他說「沒有等誰告訴我，看到亮光我就知道」，至於這個亮光是什麼時候？他強調：「大家都安心、安全的時候」。
至於3月疫情趨緩是不是就是他所謂的「亮光」？他說「倒沒有，那還早」，對於是不是疫情趨緩大家都安心就出來選嗎？他先「嗯」了一聲，之後又表示不能這樣講，這題目陷阱太重，這裡面有很多層，這是一個起碼的條件，「其實社會賢達還是非常多，也不是非我選不可」，但他強調的是「若沒控制好疫情，我沒具備選舉資格」。
另外，外界質疑他有意參選北市長「吃碗內看碗外」，陳時中則強調：「我很早就講說我不會這樣做，只是很多人幫我在看」。