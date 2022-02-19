COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

哥倫布發現新「中國」？新書內文校對搞烏龍　麥田急道歉

▲麥田出版社上月發行的《激辣中國》一書，內文出現「哥倫布發現新中國」之類的明顯錯誤，引發作者不滿。麥田緊急道歉，表示會將新書全面下架重製。（圖／翻攝自作者曹雨、麥田出版社臉書）
▲麥田出版社上月發行的《激辣中國》一書，內文出現「哥倫布發現新中國」之類的明顯錯誤，引發作者不滿。麥田緊急道歉，表示會將新書全面下架重製。（圖／翻攝自作者曹雨、麥田出版社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-19 11:35:31

麥田出版社1月發行新書《激辣中國》，內容關於辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變​，作者是中國學者曹雨。然而新書上市後卻被讀者發現，裡面出現諸如「哥倫布發現新中國」這樣明顯的校對疏失，讓作者曹雨也不滿批評，砲轟出版社根本沒有職業操守。對此，麥田出版在今（19）早發出緊急道歉聲明，承諾會將新書全面下架回收重製。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲麥田上月發行的新書《激辣中國》內文出現嚴重校對疏失。（圖／翻攝自麥田出版臉書）
▲麥田上月發行的新書《激辣中國》內文出現嚴重校對疏失。（圖／翻攝自麥田出版臉書）
麥田出版中國學者的科普書籍，不料卻引發爭議。作者曹雨在臉書發文砲轟，透露自己書中的「大陸」全被機械式替換成了「中國」，所以才出現「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」等離譜錯誤。

曹雨表示，自己在書裡並沒有用「大陸」來指代「中國」，書中的大陸都是continent的意思，指稱新大陸、歐亞大陸等等。曹雨認為如此離譜的錯誤，明顯是出版方在篡改了原文以後，連校對這樣基本的印前工作也懶得履行，重話批評「已經不是疏忽能夠解釋的了，這是根本沒有職業操守才做得出的事情」。

曹雨也感慨，這本書在中國出版時原稿中有兩章因為提到共產黨與文化大革命，被中國出版社刪除，為此還曾憤懣不已。「本以為在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麽一副『殘樣』」。曹雨直言，「如今的海峽兩側，真是各有各的崩壞，壞得爭奇鬥艷，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來」，批評兩邊都不尊重作者，不尊重讀者，徒為所謂的「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。

對此，麥田出版也發出公告緊急道歉，「本社出版的《激辣中國》一書，因發現書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，本社將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，我們也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。還請先寬心稍待。再次跟作者曹雨老師和所有的讀者朋友們致上萬分的歉意」。（編輯：倪浩軒）

▲麥田緊急道歉並承諾會全面回收下架重製。（圖／翻攝自麥田出版臉書）
▲麥田緊急道歉並承諾會全面回收下架重製。（圖／翻攝自麥田出版臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀