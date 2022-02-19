哥倫布發現新「中國」？新書內文校對搞烏龍 麥田急道歉
麥田出版社1月發行新書《激辣中國》，內容關於辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變，作者是中國學者曹雨。然而新書上市後卻被讀者發現，裡面出現諸如「哥倫布發現新中國」這樣明顯的校對疏失，讓作者曹雨也不滿批評，砲轟出版社根本沒有職業操守。對此，麥田出版在今（19）早發出緊急道歉聲明，承諾會將新書全面下架回收重製。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 11:35:31
麥田出版中國學者的科普書籍，不料卻引發爭議。作者曹雨在臉書發文砲轟，透露自己書中的「大陸」全被機械式替換成了「中國」，所以才出現「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」等離譜錯誤。
曹雨表示，自己在書裡並沒有用「大陸」來指代「中國」，書中的大陸都是continent的意思，指稱新大陸、歐亞大陸等等。曹雨認為如此離譜的錯誤，明顯是出版方在篡改了原文以後，連校對這樣基本的印前工作也懶得履行，重話批評「已經不是疏忽能夠解釋的了，這是根本沒有職業操守才做得出的事情」。
曹雨也感慨，這本書在中國出版時原稿中有兩章因為提到共產黨與文化大革命，被中國出版社刪除，為此還曾憤懣不已。「本以為在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麽一副『殘樣』」。曹雨直言，「如今的海峽兩側，真是各有各的崩壞，壞得爭奇鬥艷，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來」，批評兩邊都不尊重作者，不尊重讀者，徒為所謂的「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。
對此，麥田出版也發出公告緊急道歉，「本社出版的《激辣中國》一書，因發現書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，本社將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，我們也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。還請先寬心稍待。再次跟作者曹雨老師和所有的讀者朋友們致上萬分的歉意」。（編輯：倪浩軒）