機車下面多「插2管」要做啥？真實用途被抖出：超級省事
機車是台灣人重要的代步工具，路上的機車不僅種類繁雜，身上的配件更是五花八門，其中，就有不少民眾會將機車下方，靠近傳動箱的位置，加裝「2條管線」，對此也有網友拋出「這2條是幹嘛用」的議題，釣出內行出面解釋。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 12:43:14
一名男網友在Dcard好奇的發文表示，有時候「會看到人家的機車傳動箱後面，裝有兩根延長的軟管」，由於路上許多車子都有這個配件，自己車上卻沒見過，因此上網詢問「請問那兩根加長有什麼用途嗎」？
貼文一出，許多網友表示，「只是為了帥吧」、「那好像是油管」、「廢油管加長，好像不必太常去清廢油」；內行則提到，「有些原廠車的廢油管超短，若用比較稀的機油 ，廢油沒地方排就直接回流到空濾箱裡面，所以加長有一部分是好看，但有一部分是方便清廢油」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者也採訪實際機車行老闆，老闆表示，「那兩根是『空濾呼吸管』跟『廢油管』，但現在車子的廢油管長度大多夠用，所以其實不怎麼需要加長去防回流，當然要改還是可以，但改長後會建議尾端要加上蓋子，否則油可能會直接滴在地上」。（編輯：張志浩）