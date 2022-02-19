直播變全武行！烏克蘭記者痛毆親俄派議員 大罵「叛徒」
俄羅斯近期大規模陳兵烏克蘭邊境，引發俄烏衝突，戰爭一觸即發。在這緊張時刻，烏克蘭卻傳出有記者在電視直播時，當眾掌摑議員，理由是對方「為俄羅斯歷史宣傳」，雙方隨即激烈互毆，讓在場人士傻眼，趕緊上前將2人拉開。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-19 12:01:29｜2022-02-19 12:05:35
綜合外媒報導，全武行事件發生在本月18日，烏克蘭記者布圖索夫（ Yuriy Butusov）和烏克蘭親俄派議員舒弗里奇（Nestor Shufrych）一同上電視節目，布圖索夫不滿在俄烏衝突的情況下，舒弗里奇還當眾講述俄羅斯的歷史、拒絕批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），因而怒嗆：「我們都是有責任心的烏克蘭公民，都該團結起來保護自己免於俄國侵略，不能讓俄羅斯的人渣在這裡宣傳。」
烏克蘭當地媒體《真理報》指出，布圖索夫指控， 眼下情勢如此艱難，烏國人民卻還被迫觀看「叛徒」的可恥言論，就在舒弗里奇反駁：「是否為叛徒，應該由法院決定」時，布圖索夫就一巴掌將他打倒在地。
從影片中可以看到，舒弗里奇站起身後，2人便扭打成一團，直播不得不暫時中斷。片刻之後，2人重返直播現場，臉上都明顯掛彩。
報導提到，烏克蘭前總理亞采尼克（Arseniy Yatsenyuk）和前總統波羅申科（Petro Poroshenko），也都出席了這次的電視直播，並全程目睹衝突發生；舒弗里奇還嘲諷布圖索夫的攻擊就像「小女孩的搔抓」一樣。