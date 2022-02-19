內幕／後林崑海時代！湧言會權力轉移　拚黨公職席次續命

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湧言會要角分析，其實整個團體運作一直很穩健，「董事長不是突然倒下來，要出走早出走了，且在改為湧言會後海董就退居幕後了，湧言會是獨立運作的」。這段時間大家都有心理準備，林崑海可能會離開大家，然而生老病死本就無常，大家能做的就是在各自政治工作崗位上堅守價值，並且培植更多年輕人，讓派系生生不息。
該人士表示，昨日蔡英文前往弔唁，全台灣的湧言會成員也全到了，所謂基層浮動真的完全沒有感覺，團體向心力都很緊密，沒有甚麼跳船的現象，這種繪聲繪影的講法並不存在。
據分析，湧言會勢必面臨權力重組，目前大致就是由趙天麟、王定宇領導，惟有謝系在駐日大使謝長廷赴日後漸式微的前車之鑑，湧言會勢必得在黨職改選與年底地方選舉中有所斬獲，才能穩定續命，而游系將權力重心由游錫堃轉向少主林佳龍一般的運作形式值得借鏡與思考。
另名湧言會人士則表示，海董身體不適的一段時間，並沒有影響到湧言會運作，整個派系就是財務獨立、決策獨立，所有人才招攬延攬都是獨立的，當然在感情上、互動上，一定是林崑海最親近，但不受他指揮。
該人士也說，湧言會是集體領導，沒有誰強出頭，大家共同討論、共同負責，現在要輔選那麼多新人以及現任議員，會有非常大的輔選的經費，就由決策委員共同負擔募款，財務是獨立的。
該人士表示，輔選工作上，湧言會都是全部一起處理，甚至最近成立智庫還沒亮相，智庫成員也都由決策委員擔任，湧言會相對其他派系較小，但已經是一個具有一定規模、青壯世代為主
的派系。
談及海董離世，一位湧言會核心要角則指出，林崑海生前交友廣闊，即使不在了，大家仍會看其面子，給予湧言會實質協助，「如果看到我們被欺負，或是被鬥，大家也不可能袖手旁觀」。
其他派系人士分析，林崑海熱衷參與政治，本土色彩鮮明，故三立的資源多所投入，是湧言會前身海派得以在民進黨佔有一席之地的主要原因。惟海董病逝後，三立總經理張榮華等領導階層過去就「不那麼政治」，過去也不排斥中國市場，所以資源是否會如過去到位，對於湧言會的發展將有決定性的影響。
另名其他派系人士則認為，剛性派系的組成不是一時半刻的，要潰散當然也不會馬上就發生，更何況王定宇、趙天麟分別是2026年台南市長、高雄市長的熱門人選，「有劍指高位的機會，需要害怕沒有資源嗎？有資源有可能潰散嗎？」。