台南初選開打競選看板發揮巧思比人氣更要比創意

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立法委員林宜瑾表示，這次因為疫情影響，傳統的選戰方式遭到限制，但年輕團隊有自己的想法，以輕鬆詼諧的方式來提升自己在地方的知名度，她非常支持也非常認同，她強調，讓年輕人放手去做，激出更多火花，台南才會有不一樣的未來。
永康區市議員參選人朱正軒表示，眼看黨內初選即將到來，團隊常常絞盡腦汁，在文宣或網路上發揮各種創意，就是為了讓民眾多看一眼，加深選民印象。朱正軒說，因為他的選舉標語為「永康正能量」，未來更會視地點陸續增加正能量語錄看板，在提倡城市美學的前提下，也讓選民在選舉過程中也能看到不一樣的風貌。
投入新豐區(仁德、歸仁、關廟、龍崎)的市議員參選人朱明宏則說，新人投入選戰本來就要放更多的心力來準備，他舉例，在今年農曆年前就曾和團隊同仁穿著巧虎裝到市場與民眾請安問好，現在距離初選時間越來越近，更要用更多不同的方式來吸引民眾注意，讓鄉親能夠更快的認識自己，爭取為鄉親服務的機會。
立法委員林宜瑾說，不僅是新人，這次疫情也影響到許多老將的選舉節奏，但年輕競選團隊一起分享創意，讓民眾在緊繃的疫情氛圍下能會心一笑，既顧防疫也兼顧選情，比人氣更比創意，絕對是這場選戰中最值得注意的部分。