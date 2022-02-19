SJ始源辦聯誼！幫好友牽線「韓劇第一女神」

韓劇《酒鬼都市女人們》衍生的實境節目《山友都市女人們》，由劇中三位女主角李先彬、韓善伙、鄭恩地出演。最新一集她們來到山中韓屋度假，因劇結下好交情的Super Junior成員崔始源驚喜現身，讓不知情的三人被嚇壞，善伙問始源：「歐巴你什麼時候要辦聯誼？」始源透露：「（我身邊）有人對善伙有意思，說非常喜歡善伙這類型，但善伙之前沒很主動，還以為她不想。」善伙心花怒放馬上回：「我都33歲了，得嫁人了！」始源則爽快答應要幫忙牽線。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-19 15:00:00
大夥自然而然聊到結婚話題，始源透露感慨心情，「身邊的人都結婚了，心情變得很奇怪，就算沒有這個想法，卻也覺得是不是應該要結婚了，關鍵是昨天我爸還說，『有孫子真的好幸福』。」爸爸暗示他想抱孫，讓他陷入婚姻大事的苦惱。善伙同意表示：「周遭人要是結了的確心會動搖，我在拍《酒鬼都市女人們》前的空白期，深深感受身邊人的變化，真的認真在考慮是不是要結婚。」
善伙似乎把結婚常掛在嘴邊，前一晚恩地下廚，看到一桌好菜輕鬆上桌，她就脫口大讚：「妳可以嫁了！」倒是隔天她負責煮早餐，使喚先彬在炒蛋上撒胡椒，沒想到先彬一個手勁讓蓋子彈開，下秒直接掉進平底鍋裡，善伙傻眼告狀恩地「先彬闖禍了！」《酒鬼都市女人們》每週六中午在愛奇藝國際站更新。